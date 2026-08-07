ΠΑΟΚ για την ήττα από την Άντερλεχτ: «Δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, η ιστορία δεν έχει τελειώσει»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρο του Europa League και θα κληθεί να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς (13/08/26, 21:30) για να πάρει την πρόκριση, με τους Θεσσαλονικείς να στέλνουν το μήνυμα της αντεπίθεσης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίγες ώρες μετά την ήττα από την Άντερλεχτ έδωσε το σύνθημα για τον επαναληπτικό αγώνα στις Βρυξέλλες. «Το χθεσινό βράδυ δεν κύλησε όπως θα θέλαμε. Δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Μάχη μέχρι το τέλος. Όλοι μαζί», ανέφερε σε ανάρτησή της.

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Οι Θεσσαλονικείς είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο σχετικά με την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League, όμως σε περίπτωση αποκλεισμού θα έχουν τη δεύτερη ευκαιρία να μπουν σε League Phase μέσω του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ θα παίξει στην επόμενη φάση του Europa League με τον ηττημένου του Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, ενώ αν αποκλειστεί στο Βέλγιο θα κοντραριστεί με το νικητή του Μπράν – Απόλλων Λεμεσού.

Μετά τις πρώτες αναμετρήσεις η Λέφσκι Σόφιας και ο Απόλλων Λεμεσού έχουν το προβάδισμα με νίκες με 1-0.