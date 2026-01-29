Αθλητικά

ΠΑΟΚ για τους τραυματίες οπαδούς: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω, δίπλα στους ανθρώπους μας, κάθε στιγμή»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους τραυματίες που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη
Η άφιξη των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ
Η άφιξη των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο «Μακεδρονία»/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να συνεχιστεί η νοσηλεία τους.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχτηκε με ένα μήνυμα τους δύο τραυματίες οπαδούς, που απέφυγαν τα χειρότερα, μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με μία ανάρτηση στα social media.

«Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή», έγραψε ο ΠΑΟΚ στην ανάρτησή του στα social media, με την οποία υποδέχτηκε τους οπαδούς του.

 

Πλέον, αναμένεται το απόγευμα να έρθουν οι σοροί των θυμάτων του τραγικού τροχαίου, όπου πολλοί οπαδοί του Δικεφάλου θα υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να τους τιμήσουν.

