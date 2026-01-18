ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0 τελικό: Τα έκαναν όλα στο πρώτο μέρος και πανηγύρισαν τη νίκη οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα 3-0 τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χατσίδης με δύο ασίστ και συμμετοχή και στα τρία γκολ.
Το παιχνίδι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες, που δε θέλουν να ρισκάρουν ο,τιδήποτε ενόψει της συνέχειας της σεζόν
Ο Χατσίδης έκανε ακόμα μία ασίστ. Αυτή τη φορά έδωσε στον Γιακουμάκη που «τσίμπησε» την μπάλα και έκανε το 3-0 στην αναμέτρηση
Με πολύ ωραία συνεργασία κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κάνει το 2-0 αφού ο Πέλκας άφησε για τον Χατσίδη, εκείνος έδωσε στον Βραζιλιάνο και αυτός προχώρησε λίγα μέτρα για να νικήσει τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ με δεξί πλασέ
Ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ κουβάλησε την μπάλα και σούταρε με δύναμη με το αριστερό με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του ΟΦΗ
Ο Μαντί Καμαρά πέρασε στη θέση του
Ο Τάισον βγήκε στον ανοικτό χώρο και έκανε παράλληλη σέντρα που ήταν πιο δυνατή από ότι θα ήθελε ο Γιακουμάκης, όμως ο ΠΑΟΚ κράτησε τον έλεγχο και ο Ζαφείρης με σουτ έξω από τη περιοχή ανάγκασε τον Χριστογεώργο να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα
Ο Χατσίδης σούταρε έξω από την περιοχή με τον Χριστογεώργο να αποκρούει, αλλά ο Πέλκας ήταν εκεί για να σκοράρει στην επεναφορά από πλάγια θέση. Έξαλλα πανηγύρισε το γκολ το Λουτσέσκου
Ο Πέλκας μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα με την άμυνα του ΟΦΗ και τον Χριστογεώργο να καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο
Ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα και ο Πούγγουρας πρόλαβε να κόψει το σουτ του Γιακουμάκη και να διώξε σε κόρνερ
Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
Στον πάγκο για το Δικέφαλο είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Μπιάνκο, Καμαρά, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, Μύθου
ριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Σαλσίδο, Ισέκα
Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης
Η ομάδα του Λουτσέσκου και αυτή έρχεται από μεγάλη νίκη – πρόκριση στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό
Ο ΟΦΗ προέρχεται από μεγάλη πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και η ψυχολογία των ανθρώπων στην ομάδα είναι στα ύψη
Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς και θέλει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας και να περιμένει απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για να ξεφύγει
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League