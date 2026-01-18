Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0 τελικό: Τα έκαναν όλα στο πρώτο μέρος και πανηγύρισαν τη νίκη οι Θεσσαλονικείς

Χωρίς άγχος η νίκη του Δικεφάλου
Ο Χατσίδης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
Super League
17η αγωνιστική
3 - 0
Τελικό σκορ
Ο Χατσίδης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα 3-0 τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χατσίδης με δύο ασίστ και συμμετοχή και στα τρία γκολ. 

20:56 | 18.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:55 | 18.01.2026
Ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Super League
Το αθηναϊκό ντέρμπι στην OPAP Arena, για το δεύτερο γύρο της Super League
20:55 | 18.01.2026
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» νίκησε και πάτησε στην κορυφή με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χατσίδη
Η ομάδα του Λουτσέσκου «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση
20:50 | 18.01.2026
Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-0 τον ΟΦΗ
20:47 | 18.01.2026
90'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:27 | 18.01.2026
81'

Το παιχνίδι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες, που δε θέλουν να ρισκάρουν ο,τιδήποτε ενόψει της συνέχειας της σεζόν

20:13 | 18.01.2026
67'
Πρώτη φάση στο δεύετρο ημίχρονο με τον Σαλσέδο να σουτάρει από μακριά και τον Τσιφτσή να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια
20:07 | 18.01.2026
54'
Πιο χαμηλός ο ρυθμός του αγώνα στην επανάληψη
20:05 | 18.01.2026
Το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ
20:03 | 18.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα
20:03 | 18.01.2026
Το γκολ του Τάισον
20:03 | 18.01.2026
19:47 | 18.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο
19:47 | 18.01.2026
Ένα λεπτό απομένει για τη λήξη του ημιχρόνου
19:46 | 18.01.2026
19:45 | 18.01.2026
Το γκολ του Πέλκα
19:43 | 18.01.2026
43'
Κι άλλο γκολ από τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη

Ο Χατσίδης έκανε ακόμα μία ασίστ. Αυτή τη φορά έδωσε στον Γιακουμάκη που «τσίμπησε» την μπάλα και έκανε το 3-0 στην αναμέτρηση

19:43 | 18.01.2026
Ο Τάισον χθες (17/01) έκλεισε τα 38 του χρόνια και σήμερα το γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο
19:36 | 18.01.2026
40
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον, 2-0 για τους γυπεδούχους

Με πολύ ωραία συνεργασία κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κάνει το 2-0 αφού ο Πέλκας άφησε για τον Χατσίδη, εκείνος έδωσε στον Βραζιλιάνο και αυτός προχώρησε λίγα μέτρα για να νικήσει τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ με δεξί πλασέ

19:35 | 18.01.2026
35'
Πολύ καλή στιγμή με τον Χατσίδη

Ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ κουβάλησε την μπάλα και σούταρε με δύναμη με το αριστερό με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του ΟΦΗ

19:30 | 18.01.2026
Ο ΟΦΗ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο και προσπαθεί να αντιδράσει μετά το 1-0 του ΠΑΟΚ
19:29 | 18.01.2026
19:29 | 18.01.2026
Ανησυχία στον πάγκο του ΠΑΟΚ για τον Μεϊτέ που γύρισε το πόδι του κατά τη διάρκεια του αγώνα
19:28 | 18.01.2026
27'
Ο Μεϊτε αποχώρησε από την αναμέτρηση λόγω τραυματισμού

Ο Μαντί Καμαρά πέρασε στη θέση του

19:27 | 18.01.2026
26'
Ο Ισέκα με κεφαλιά έκανε την πρώτη τελική του ΟΦΗ
19:21 | 18.01.2026
25'
Ο ΠΑΟΚ έγινε ξανά απειλητικός

Ο Τάισον βγήκε στον ανοικτό χώρο και έκανε παράλληλη σέντρα που ήταν πιο δυνατή από ότι θα ήθελε ο Γιακουμάκης, όμως ο ΠΑΟΚ κράτησε τον έλεγχο και ο Ζαφείρης με σουτ έξω από τη περιοχή ανάγκασε τον Χριστογεώργο να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα

19:15 | 18.01.2026
18'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα

Ο Χατσίδης σούταρε έξω από την περιοχή με τον Χριστογεώργο να αποκρούει, αλλά ο Πέλκας ήταν εκεί για να σκοράρει στην επεναφορά από πλάγια θέση. Έξαλλα πανηγύρισε το γκολ το Λουτσέσκου

19:05 | 18.01.2026
7'
Κι άλλη καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Πέλκας μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα με την άμυνα του ΟΦΗ και τον Χριστογεώργο να καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο

19:04 | 18.01.2026
Ωραίο πανό για τον «παππού» Τάισον στην κερκίδα της Τούμπας
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:01 | 18.01.2026
3'
Πρώτη απειλή από τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη

Ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα και ο Πούγγουρας πρόλαβε να κόψει το σουτ του Γιακουμάκη και να διώξε σε κόρνερ

18:59 | 18.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα
18:58 | 18.01.2026

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)

4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

18:56 | 18.01.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στο γήπεδο
18:53 | 18.01.2026

Στον πάγκο για το Δικέφαλο είναι οι Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Μπιάνκο, Καμαρά, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, Μύθου

18:53 | 18.01.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

ριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Σαλσίδο, Ισέκα

18:53 | 18.01.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης

18:49 | 18.01.2026
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ λόγω αδιαθεσίας και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του
18:49 | 18.01.2026

Η ομάδα του Λουτσέσκου και αυτή έρχεται από μεγάλη νίκη – πρόκριση στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

18:45 | 18.01.2026

Ο ΟΦΗ προέρχεται από μεγάλη πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και η ψυχολογία των ανθρώπων στην ομάδα είναι στα ύψη

18:45 | 18.01.2026

Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς και θέλει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας και να περιμένει απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για να ξεφύγει

18:45 | 18.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική της Super League

