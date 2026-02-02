ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό video με το φόρο τιμής στους 7 νεκρούς οπαδούς

Ο ΠΑΟΚ είπε το δικό του αντίο στους 7 οπαδούς του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας, με το παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό να γίνεται… κατευόδιο για τους νεκρούς φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο περιθώριο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ απέτισαν φόρο τιμής στους 7 νεκρούς φίλους του “Δικεφάλου του Βορρά”, δημιουργώντας μία συγκινητική ατμόσφαιρα στην Τούμπα.

Τις μοναδικές στιγμές κατέγραψε σε video και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, γράφοντας στη λεζάντα το εξής: “Το αντίο της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα…”

Το αντίο της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα… pic.twitter.com/97e8V5Bf3m — PAOK FC (@PAOK_FC) February 2, 2026

Για την ιστορία, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ματς, με 4-1 του Πανσερραϊκού.