Παρί Σεν Ζερμέν: Μοναδικές στιγμές στο Παρίσι με υποδοχή ηρώων και μία φαντασμαγορική φιέστα για τους πρωταθλητές του Champions League

Στους δρόμους του Παρισιού βρέθηκαν για δεύτερη σερί ημέρα, οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού οι πρωταθλητές του Champions League επέστρεψαν στη βάση τους και ο κόσμος βγήκε για να τους υποδεχθεί και να τους αποθεώσει.

Μετά το χάος στη γαλλική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League, οι δρόμοι του Παρισιού γέμισαν ξανά κόσμο, με το κλίμα αυτή τη φορά να παραμένει πανηγυρικό, για την υποδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη νέα κατάκτηση του τίτλου στη Βουδαπέστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σήκωσε για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του Champions League και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επιστροφή της στην έδρα της.

Ένα μικρό “πάρτι” στήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, με τους ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν να γνωρίζουν τιμές… ηρώων από τους οπαδούς τους.

Στη συνέχεια η Παρί Σεν Ζερμέν μετέβη στο προεδρικό Μέγαρο, όπου και συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ σειρά πήρε η φιέστα για την κατάκτηση του Champions League στο Παρκ Ντε Πρενς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εορτασμοί για την κατάκτηση του δεύτερου Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν 8 ώρες, κατά τις οποίες ολόκληρο το Παρίσι έζησε στο ρυθμό της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης, σε μία ιστορική ημέρα για το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Η υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης στο Παρίσι

Marquinhos soulève la deuxième Ligue des champions de l’histoire du PSG au pied de la Tour Eiffel



Quel décor extraordinaire #UCLFinal pic.twitter.com/2KGL0J1lcH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2026

“On revient l’année prochaine pour la troisième”



Ousmane Dembélé porté en triomphe par ses coéquipiers #UCLFinal pic.twitter.com/mmorF3J3YR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L’Équipe (@lequipe)

Μοναδικές στιγμές στη φιέστα για τον τίτλο του Champions League

ON EST LE GRAND PARIS SAINT GERMAIN pic.twitter.com/uLJKeUrjXC — (@marwane239) May 31, 2026

Paris Saint-Germain captain Marquinhos and president Nasser Al-Khelaifi together bring out the Champions League trophy at the Parc des Princes.



@charlotteharpur pic.twitter.com/uO3UmngLRG — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 31, 2026

“I love this club too much!” pic.twitter.com/T4VZVBrJDu — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 31, 2026





Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι και κατέκτησε back to back το Champions League.