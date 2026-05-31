Παρί Σεν Ζερμέν: Μοναδικές στιγμές στο Παρίσι με υποδοχή ηρώων και μία φαντασμαγορική φιέστα για τους πρωταθλητές του Champions League

Νέο «πάρτι» στο Παρίσι για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, που κατέκτησε back to back το Champions League
Στους δρόμους του Παρισιού βρέθηκαν για δεύτερη σερί ημέρα, οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού οι πρωταθλητές του Champions League επέστρεψαν στη βάση τους και ο κόσμος βγήκε για να τους υποδεχθεί και να τους αποθεώσει.

Μετά το χάος στη γαλλική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League, οι δρόμοι του Παρισιού γέμισαν ξανά κόσμο, με το κλίμα αυτή τη φορά να παραμένει πανηγυρικό, για την υποδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη νέα κατάκτηση του τίτλου στη Βουδαπέστη.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σήκωσε για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του Champions League και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επιστροφή της στην έδρα της.

Ένα μικρό “πάρτι” στήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, με τους ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν να γνωρίζουν τιμές… ηρώων από τους οπαδούς τους.

Στη συνέχεια η Παρί Σεν Ζερμέν μετέβη στο προεδρικό Μέγαρο, όπου και συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ σειρά πήρε η φιέστα για την κατάκτηση του Champions League στο Παρκ Ντε Πρενς.

Οι εορτασμοί για την κατάκτηση του δεύτερου Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώθηκαν μετά από σχεδόν 8 ώρες, κατά τις οποίες ολόκληρο το Παρίσι έζησε στο ρυθμό της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης, σε μία ιστορική ημέρα για το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Warren Zaire-Emery celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain players lift Ousmane Dembele in the air they celebrate winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Desire Doue celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Matvey Safonov celebrates after winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 General view as Paris St Germain players celebrate after winning the UEFA Champions League REUTERS

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι
Ο Μακρόν με την ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Parc des Princes, Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Matvey Safonov celebrates after winning the UEFA Champions League Final Pool via REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Parc des Princes, Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain president Nasser al-Khelaifi talks to the fans as they celebrate after winning the UEFA Champions League Final Pool via REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Parc des Princes, Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Marquinhos lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning the UEFA Champions League Final REUTERS

Εικόνες από τη φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν


Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι και κατέκτησε back to back το Champions League.

