Premier League: Νέα απώλεια βαθμών για τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Ποστέκογλου, άγγιξε μεγάλη ανατροπή η Τότεναμ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν έχει το ξεκίνημα που θα ήθελε στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά τη βαριά ήττα (3-0) στην έδρα της Άρσεναλ για το πρωτάθλημα και τον αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ στην έδρα της Σουόνσι (3-2), ήρθε μια νέα απώλεια βαθμών στην Premier League με το 1-1 στην έδρα της Μπέρνλι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 2′ με τον Γουίλιαμς, αλλά το γκολ του Άντονι στο 20′ ήταν αυτό που διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Έτσι, μετά από πέντε αγωνιστικές στη φετινή Premier League, η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου “μετράει” μόλις 1 νίκη και δυο ισοπαλίες.

Την ίδια ώρα -και με τον Στέφανο Τζίμα να μένει στον πάγκο της- η Μπράιτον έμεινε στο 2-2 με την Τότεναμ στο “Άμεξ”. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 με τα γκολ των Μιντέ (8′) και Γιάρι (31′), αλλά οι “σπερς” αντέδρασαν στη συνέχεια. Ο Ριτσάρλισον στο 43′ μείωσε σε 2-1 (τέρμα που πέρασε και από έλεγχο VAR), ενώ στο 82′ ο Βαν Χέκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το τελικό 2-2.

Η πρωτοπόρος Λίβερπουλ είδε έτσι την Τότεναμ να μένει στο -5 από την κορυφή. Η Αρσεναλ βρίσκεται στο -1 από τους “σπερς” και αύριο (21.09.2025, 18:30) υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αποτελέσματα και γκολ στα ματς της 5ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1

(10′ Χράβενμπερχ, 29′ Εκιτικέ – 58′ Γκέγιε)

Γουλβς – Λιντς 1-3

(8′ – 31′ Κάλβερτ-Λιούιν, 39′ Σταχ, 45′ Οκαφόρ)

Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2

(49′ Μπόουεν – 37′ Ματετά, 68′ Μίτσελ)

Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(20′ Αντονι – 2′ Νέκο Γουίλιαμς)

Μπράιτον – Τότεναμ 2-2

(8′ Μιντέ, 31′ Αγιαρί – 43′ Ριτσάρλισον, 82′ (αυτ.) Φαν Χέκε)