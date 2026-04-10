Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ ανάλυση: Τα «κιτρινόμαυρα» λάθη, ο μοιραίος Κοϊτά και η σύμπτωση μιας θρυλικής πρόκρισης, 49 χρόνια μετά

Μια “χλομή” και αναποτελεσματική βραδιά για την ΑΕΚ, τη χειρότερη στιγμή. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχασε με 3-0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη στον πρώτο προημιτελικό των δυο ομάδων στο Conference League και πλέον καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16.04.2026, 22:00, Newsit.gr) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη αμυντική σταθερότητα που έδειξε στην έδρα του Ολυμπιακού και αποτέλεσε την “κολόνα” της νίκης τη στο Φάληρο, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βγάλει σταθερότητα σε αυτό τον τομέα, δεχόμενη μάλιστα το 1-0 μόλις στο 2′. Πρώτη επίθεση των γηπεδούχων στο ματς και γκολ! Οι παίκτες του Νίκολιτς έβγαλαν μια επιπολαιότητα στην ανάπτυξη της ομάδας, με τον Περέιρα να είναι ο μοναδικός που ξεχώρισε, κουβαλώντας πολλές φορές την μπάλα με τις ατομικές του προσπάθειες. Την ίδια στιγμή, ο Πινέδα έτρεχε παντού, για να καλύψει τα κενά που υπήρχαν και παράλληλα δημιουργούσε η Ράγιο Βαγεκάνο με το πρέσινγκ που έκανε στο χώρο του κέντρου.

Η ΑΕΚ είχε δοκάρι στο 25΄ με κεφαλιά του Βάργκα, ενώ έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Κοϊτά, στην πρώτη έχασε την ισορροπία του πριν πλασάρει και στη δεύτερη τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Τσαβαρία. Ο Μαυριτανός ήταν η μοναδική πηγή κινδύνου των “κιτρινόμαυρων”, με τα μπακ της ομάδας να συνεισφέρουν ελάχιστα στην ανάπτυξη της. Τα τελειώματά του όμως δεν ήταν καλά, ενώ πέταξε και τη φάση του 35′ όταν γλίστρησε σε τετ-α-τετ με τον πορτιέρε της Ράγιο Βαγεκάνο.

Την ίδια στιγμή, ο Γιόβιτς γύριζε μέχρι το κέντρο για να βοηθήσει στο ανέβασμα της ομάδας, έχοντας ελάχιστες καλές στιγμές, με πιο “λαμπερή”, μια τρομερή ασίστ στον Πήλιο και ένα πλασέ στο 7′ που το έκοψε το τάκλιν αμυντικού των γηπεδούχων. Η αντίπαλη άμυνα, μπόρεσε να τον εξουδετερώσει, με τον Σέρβο να παίρνει και κίτρινη κάρτα και να χάνει τη ρεβάνς.

Στο καλό της διάστημα στο πρώτο μέρος, η ΑΕΚ δεν έφτασε στην ισοφάριση, για καλή της τύχη είδε το γκολ του Λεζέν στο 20′ να ακυρώνεται και τελικά δέχθηκε το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Μάνταλο να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Μαρίν -που είχε κάποιες μικροενοχλήσεις- πέρασε στο ματς με την έναρξη της επανάληψης και μεταμόρφωσε την ΑΕΚ, έχοντας μεγάλη στήριξη από τον Πινέδα.

Με την είσοδο του Ραζβάν Μάριν, η ΑΕΚ έγινε πολύ πιο κινητική και πιεστική, αναλαμβάνοντας τα ηνία του αγώνα. Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν περισσότερο προσανατολισμένοι στη διατήρηση του σκορ, παρά στην αναζήτηση ακόμα ενός γκολ. Παρόλα αυτά, μια άτυχη στιγμή του Φελίπε Ρέλβας έδωσε ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στη Ράγιο. Ο αμυντικός της ΑΕΚ βρήκε τη μπάλα με το χέρι πέφτοντας σε σουτ του Ντε Φρούτος και ο διαιτητής -κατόπιν υπόδειξης του VAR- καταλόγισε ένα αυστηρό πέναλτι. Την ποινή αξιοποίησε ο Παλαθόν που διαμόρφωσε το 3-0 στο 74΄.

Πίστη για πρόκριση – “Οδηγός” το έπος με την QPR

Πλέον, η ΑΕΚ για προκριθεί στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 49 χρόνια πρέπει να επαναλάβει το ίδιο “θαύμα”. Αυτό που είχε πετύχει κόντρα στην QPR το 1977 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA.

Τότε, η ΑΕΚ του Φράντισεκ Φάντροκ είχε χάσει με 3-0 στο Λονδίνο, όμως στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας έγραψε ιστορία. Η Ένωση έστειλε το ματς στην παράταση με τους Θωμά Μαύρου (δυο γκο) και Μίμη Παπαϊωάννου να κάνουν το 3-0, ενώ στα πέναλτι πήρε την πρόκριση με ήρωα τον τερματοφύλακα Νίκο Χρηστίδη, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και έβγαλε τις εκτελέσεις των Πίτερ Ίστοου και Ντέιβιντ Γουέμπ.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Βαγέκας, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως -παρά το 3-0 της Ράγιο Βαγεκάνο- πιστεύει ακόμα στην πρόκριση της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Conference League. Μένει να δούμε εάν η Νέα Φιλαδέλφεια θα γίνει και πάλι… τόπος ενός ποδοσφαιρικού θαύματος, ή εάν η Ένωση θα ρίξει… ευρωπαϊκή αυλαία μπροστά στο κοινό της τη φετινή.