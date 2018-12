Άπαντες στον Παναθηναϊκό κινούνται εδώ και λίγες μέρες σε ρυθμούς Ρικ Πιτίνο. Οι φίλαθλοι της ομάδας πίνουν με το “καλημέρα” νερό στο όνομα του πολύπειρου τεχνικού, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του “τριφυλλιού” κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τη νίκη επί της ρωσικής αρκούδας, για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο 66χρονος προπονητής ήρθε στην Ελλάδα για να αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ και να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στο δρόμο των επιτυχιών και σίγουρα η πρώτη του γνωριμία με το ευρωπαϊκό μπάσκετ σκόρπισε χαμόγελα στην “πράσινη” οικογένεια.

Ο Ρικ Πιτίνο έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τετάρτης, έτοιμος να πιάσει αμέσως δουλειά. “Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι η πρώτη μου φορά στα 41 χρόνια της καριέρας μου που αναλαμβάνω ομάδα στη μέση της σεζόν. Έχω υπογράψει και είμαι έτοιμος να πάω στην προπόνηση στις 17:00”, είχε δηλώσει ο πολύπειρος τεχνικός.

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν έχασε χρόνο, γνωρίστηκε με τους νέους συνεργάτες του, τους παίκτες και τους ανθρώπους του “τριφυλλιού” κι έστρεψε την προσοχή του στην ΤΣΣΚΑ.

“Δεν έχω μαγικό ραβδί και δεν μπορώ ξαφνικά μέσα σε μια μέρα να αλλάξω τα πάντα. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγα πράγματα σιγά-σιγά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη ψυχολογία γιατί πολλά πράγματα δεν γίνονται όσο καλά μπορούν να γίνουν”, είχε δηλώσει την παραμονή του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Πράγματι, ο Ρικ Πιτίνο δεν είναι “μάγος” και σίγουρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό σε μόλις δύο προπονήσεις. Ο προπονητής του “τριφυλλιού”, όμως, κατάφερε να κάνει μερικά μικρά πράγματα (σ.σ. που δεν έκανε ο Πασκουάλ) που άλλαξαν άρδην το “τριφύλλι”, το οποίο έμοιαζε άλλη ομάδα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ.

Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι άλλαξε τη ψυχολογία των παικτών. Τους έδειξε ότι τους πιστεύει κι όταν ένας παίκτης βλέπει τον Ρικ Πιτίνο να τον στηρίζει, τότε αυτόματα αποκτά καλύτερη ψυχολογία και πέρα από τον εαυτό του και την ομάδα, παίζει και για τον προπονητή του, το όνομα του οποίου είναι ένα από τα πιο γνωστά στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο πολύπειρος τεχνικός ζήτησε ουσιαστικά να γίνουν σωστά τα απλά πράγματα. Οι παίκτες έβαζαν το κορμί τους σε όλες τις φάσεις (σ.σ. έβγαλαν τρομερό πάθος κι ενέργεια στην άμυνα), με τον Παναθηναϊκό να μην κάνει αλλαγές στα σκριν, με τον κάθε παίκτη να έχει ευθύνη για να μαρκάρει τον αντίπαλό του.

Όσον αφορά στην επίθεση, ο Ρικ Πιτίνο σταμάτησε το μονοδιάστατο παιχνίδι με την μπάλα να είναι διαρκώς στα χέρια του Καλάθη, έδωσε χώρο σ’ όλους και τους ζήτησε να υπάρχει κίνηση, προκειμένου η ομάδα να μην είναι προβλέψιμη.

Χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες, πλην του Βουγιούκα, κάνοντας συνεχώς αλλαγές από τα πρώτα λεπτά, ενώ χρησιμοποίησε μέχρι κι ένα πολύ ψηλό σχήμα με τον Λεκαβίτσιους στο «1» και τους Παπαπέτρου, Τόμας, Μήτογλου και Γκιστ.

“Όλοι στέκεστε και βλέπετε έναν τύπο (σ.σ. δείχνοντας τον Καλάθη). Αυτό δεν είναι επίθεση. Αφήσατε μια διαφορά δέκα πόντων, γιατί βλέπετε έναν παίκτη να παίζει”, ήταν τα λόγια του Pitino.

Rick Pitino is not messing around!#GameON pic.twitter.com/jeDCSLoPVj

— EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2018