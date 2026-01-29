Ροντινέι: «Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, δώρο γενεθλίων η πρόκριση στο Champions League»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 στην έδρα του Άγιαξ και πήρε την πρόκριση στη επόμενη φάση του Champions League με τον Ροντινέι να γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο τα γενέθλιά του.
Ο Ροντινέι σήμερα 29 Ιανουαρίου έγινε 34ων ετών και με ανάρτηση στο instagram τόνισε ότι η πρόκριση του Ολυμπιακού στα νοκ άουτ του Champions League ήταν το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Παράλληλα, έγραψε ότι η ομάδα του Πειραιά συνεχίζει να γράφει ιστορία.
«Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, το δώρο γενεθλίων μου είναι η πρόκριση στο Champions League», ανέφερε ο βραζιλιάνος στην ανάρτησή του.
Οι Πειραιώτες στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου.