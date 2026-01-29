Συμβαίνει τώρα:
Ροντινέι: «Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, δώρο γενεθλίων η πρόκριση στο Champions League»

Ο Βραζιλιάνος έκλεισε τα 34 έτη και πανηγύρισε την πρόκριση του Ολυμπιακού στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
Ο Ροντινέι
Ο Ροντινέι πανηγυρίζει την πρόκριση του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 στην έδρα του Άγιαξ και πήρε την πρόκριση στη επόμενη φάση του Champions League με τον Ροντινέι να γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο τα γενέθλιά του.

Ο Ροντινέι σήμερα 29 Ιανουαρίου έγινε 34ων ετών και με ανάρτηση στο instagram τόνισε ότι η πρόκριση του Ολυμπιακού στα νοκ άουτ του Champions League ήταν το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Παράλληλα, έγραψε ότι η ομάδα του Πειραιά συνεχίζει να γράφει ιστορία.

«Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, το δώρο γενεθλίων μου είναι η πρόκριση στο Champions League», ανέφερε ο βραζιλιάνος στην ανάρτησή του.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

 

Οι Πειραιώτες στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου.

