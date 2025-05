Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Η αγκαλιά στον δακρυσμένο Μέλι και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί μετά την απονομή του τροπαίου στη Φενέρμπαχτσε

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε την πρώτη του Euroleague ως προπονητής, μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε με 81-70 επί της Μονακό στον τελικό και το πανηγύρισε με την… ψυχή του.

Αφού αγκάλιασε τη σύζυγό του, Άννα Δούκα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε και το τρόπαιο της Euroleague στα χέρια, για να πανηγυρίσει έξαλλα την κατάκτηση του τίτλου με τη Φενέρμπαχτσε στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Μετά τη λήξη του αγώνα πάντως, ο Λιθουανός τεχνικός είχε και μία φοβερή στιγμή με τον Νίκολο Μέλι, ο οποίος και είχε ξεσπάσει σε κλάματα από τη συγκίνηση του πρώτου δικού του τίτλου. Ο Γιασικεβίτσιους έσπευσε κοντά του και τον αγκάλιασε, σε μία πολύ όμορφη στιγμή στο Άμπου Ντάμπι.

Raw emotion. Melli cries, Saras comforts. This is what winning feels like. pic.twitter.com/WMaVrTJCO7

When you win the @EuroLeague and your feet just can’t stay still— Saras is DANCING like no one’s watching! pic.twitter.com/nr04ihl4ZF