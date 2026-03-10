Σκληρή ανακοίνωση των φίλων του Αστέρα Τρίπολης προς τη διοίκηση: «Προστατέψτε την ομάδα, πάρτε όποια ευθύνη σας αναλογεί»

Ο Αστέρας Τρίπολης είναι κοντά στην Super League 2 για πρώτη φορά στην ιστορία του και οι Tigers (οργανωμένοι οπαδοί των Αρκάδων) εξέδωσαν σκληρή ανακοίνωση κατά της διοίκησης.

Η ήττα του Αστέρα Τρίπολης από τον Πανσερραϊκό έφερε ακόμα μεγαλύτερα «σύννεφα» πάνω από την ομάδα, αφού πλέον ο υποβιβασμός είναι κοντά. Οι Αρκάδες είναι στην 13η θέση με 16 βαθμούς, με την ΑΕΛ Novibet να έχει απόσταση πέντε βαθμών με δύο ακόμα αγωνιστικές να απομένουν μέχρι τα playout.

Οι Αρκάδες πρόσφατα έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Μίλαν Ράσταβατς και με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγκο θα παλέψουν για τη σωτηρία, με τους οπαδούς της ομάδας να βγάζουν ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα στον σύλλογο τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Αστέρα

«Οι ομάδες περνάνε καμπές, καλά και κακά φεγγάρια, κάποιες υποβιβάζονται και εξαφανίζονται, άλλες επανακάμπτουν και προοδεύουν. Η φετινή μας εικόνα μας οδηγεί καρφί στη Super League 2 για πρώτη φορά στην ιστορία μας και αν κρίνουμε από το γραφείο τύπου της διοίκησης που ήδη απ’ το ματς με τον Ατρόμητο άρχισε τα μνημόσυνα, μάλλον μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι το παραπάνω θλιβερό σενάριο επιβεβαιώνεται.

Δεν θα ασχοληθούμε με τα έμμισθα μποτάκια του δημοσιογραφικού βόθρου. Η φετινή σεζόν είναι το επιστέγασμα μιας απίστευτα λανθασμένης και κακοσχεδιασμένης πορείας χρόνων. Απο τις εδώ και χρόνια αλλοπρόσαλλες αλλαγές προπονητών, το ξεπούλημα παιχτών των ακαδημιών, τις τυχάρπαστες μεταγραφικές επιλογές και το εντελώς ανύπαρκτο πλάνο παιχνιδιού σε κάθε αγώνα, ο Αστέρας, η ομάδα κόσμημα της Πελοποννήσου, μαρτυρά βαθιά ανικανότητα και αδυναμία οργάνωσης.

Ξέρουμε καλά ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι. Να δώσουμε μερικά στοιχεία; Δεν είναι οι “κακοί” αυτοφοράκηδες προπονητές που ξανά και ξανά επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος για άλλη μια θητεία (ή άλλο ένα έγκλημα). Δεν είναι οι τυχάρπαστοι παίκτες από τα μήκη και πλάτη της γης που χρυσοπληρώνονται για να μην μπορούν να κάνουν ούτε τα βασικά στο γήπεδο. Δεν είναι ο κόσμος, που γέμισε το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και το Γεντί Κουλέ, οι έστω λίγοι πιστοί, που είναι εκεί και ακολουθούν παντού το Αστέρι.

Δεν είναι σίγουρα οι καπετάνιοι, Μπάκος και Καϋμενάκης, που με το δικό τους όραμα βάλανε την Αρκαδία στον ποδοσφαιρικό χάρτη και έγραψαν το όνομα του Αστέρα με τα πιο λαμπρά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιοι φέρνουν τους αυτοφοράκηδες προπονητές; Ποιοι φέρνουν τους τυχάρπαστους παίκτες; Ποιοι έχουν φτιάξει μια ομάδα που όχι γήπεδο Α’ εθνικής αλλά ούτε την Κάρτσοβα δε θα μπορούσε να γεμίσει με αυτήν την εικόνα;

Ποιοι έχουν στελεχώσει τα διοικητικά πόστα με ανίκανους μπουζουκόβιους, αντί για παλαίμαχους που έχουν τιμήσει το αστέρι και ξέρουν από μπάλα; Είναι οι ίδιοι που διώξανε νύχτα τους θρύλους της ομάδας, που φοβούνται ότι αν μπουν άνθρωποι σχετικοί με το ποδόσφαιρο θα χάσουν την καρέκλα. Είναι οι ίδιοι που μιλάνε για 5-8, αλλάζουν παίκτες και προπονητές σαν τα πουκάμισα και που τώρα κυριολεκτικά πετάνε την μπάλα της ευθύνης στην εξέδρα.

Να τους πούμε και με το όνομα τους ;;; Κύριοι Μπάκο – Καϋμενάκη, προστατέψτε την ομάδα, προστατέψτε την επένδυσή σας, προστατέψτε τον Αστέρα, βγείτε μπροστά, πάρτε όποια ευθύνη σάς αναλογεί και προχωρήστε για ένα αύριο που θα τιμάει την πόλη και το Αρκαδικό ποδόσφαιρο.

Εμείς θα είμαστε εκεί σε όποια κατηγορία χρειαστεί. TIGERS CLUB 06».