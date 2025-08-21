Αθλητικά

Σοκαριστικό video από το Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιδάδ: Οι χούλιγκανς προσπάθησαν να αφήσουν γυμνούς, οπαδούς που κυνηγούσαν

Θλιβερές εικόνες από την Αργεντινή, με τα αίσχη των οπαδών
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Gustavo Garello

Tο παιχνίδι της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ για το Copa Sudamericana διεκόπη λόγω σοβαρών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Οι αναφορές που υπάρχουν, κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και τρεις νεκρούς, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις περισσότερων από 300 ατόμων.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι οποίοι συνέχισαν την επίθεσή τους με αντικείμενα, καταστρέφοντας και χώρους του γηπέδου.

Τα σοβαρά επεισόδια, όμως, έγιναν κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ. Οι χούλιγκανς της Ιντεπεντιέντε αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.

Η αστυνομία ήταν απούσα και δεν εμφανίστηκε να δώσει λύσεις. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις τα επεισόδια να εξελιχθούν σε «βασανιστήρια». Αργεντινοί ανάγκαζαν τους Χιλιανούς να γδυθούν, τους χτυπούσαν και τους κυνηγούσαν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, και ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.

