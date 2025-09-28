Στέφανος Ντούσκος: Από τα κοινόβια και τα παράπονα σε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στο μονό σκιφ της κωπηλασίας, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη Σανγκάη, που τον ανέδειξε για μία ακόμη φορά ως τον κορυφαίο Έλληνα κωπηλάτη όλων των εποχών.

Με 6 συνολικά μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις και χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Στέφανος Ντούσκος είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες αθλητές και ο νέο “Μίδας” της κωπηλασίας.

Η νέα μεγάλη επιτυχία για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη όμως ήρθε ξανά μέσα σε δύσκολες και χάρη στη δική του επιμονή να καταφέρει να γράψει ιστορία και να κάνει ξανά περήφανη όλη την Ελλάδα.

Από τα κοινόβια στην κορυφή του κόσμου

Η υποστήριξη για τους Έλληνες αθλητές είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ελάχιστη σε σχέση με τους αντιπάλους τους στις διεθνείς διοργανώσεις και ο ίδιος ο Στέφανος Ντούσκος χρειάστηκε να “παλέψει” προσωπικά για να φθάσει σε επιτυχίες, όπως το χρυσό μετάλλιο στη Σανγκάη.

Με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις για την κωπηλασία, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής του μονού σκιφ, αναγκάζεται διαρκώς να βρίσκεται με μία… βαλίτσα στο χέρι και να ζει σε κοινόβια, για να καταφέρνει να προπονείται και να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο.

Το γεγονός ανέδειξε μετά τον αγώνα του Ντούσκου και η σύντροφός του και επίσης σπουδαία κωπηλάτρια, Ευαγγελία Αναστασιάδου, η οποία και ανέφερε χαρακτηριστικά: “Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πάρα πολύ καλοί και δεν ξέρω πως το κάνει. Ο Στέφανος είναι 11 χρόνια μέσα σε κοινόβια, λείπει όλο τον καιρό, δεν είναι ποτέ σπίτι. Δεν του αξίζει ένα παγκόσμιο, του αξίζουν 50 παγκόσμια» .

Τα παράπονα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίστηκε ως μία μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο, μετά και το χρυσό στην προηγούμενη Ολυμπιάδα του Τόκιο, για να πάρει τελικά την 6η θέση στο μονό σκιφ.

Ο ίδιος είχε εκφράσει όμως τη δυσαρέσκειά τους για μία σειρά από επιλογές της ομοσπονδίας, οι οποίες και επηρέασαν τον ίδιο και δεν τον άφησαν να αγωνιστεί με “καθαρό” μυαλό στο Παρίσι.

“Με ενοχλούν κάποια πράγματα. Με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ από χθες. Κάποια πράγματα, τα οποία είναι άδικο να γίνονται για κάποιους ανθρώπους. Εμένα με πειράζει πάρα πολύ. Η Ομοσπονδία είναι λάθος σε αυτό, ο προπονητής είναι λάθος, τα έχω ξαναπεί. Χθες κοιμήθηκα τρεις ώρες το βράδυ και σήμερα είχα αυτό το αποτέλεσμα”, είχε αναφέρει τότε.

Στη Σανγκάη πάντως, ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Τζιάνι Ποστιλιόνε βρισκόταν και πάλι στο πλευρό του και επισήμανε την προσπάθεια του αθλητή του όλα αυτά τα χρόνια.

Μία ζωή γεμάτη επιτυχίες

Ο Στέφανος Ντούσκος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1997 στα Γιάννενα και είναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων (Ν.Ο.Ι.), ενώ έχει σπουδάσει και ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ασχολήθηκε από νωρίς με τον αθλητισμό και τον στίβο, αποφασίζοντας από νωρίς να αφοσιωθεί στα κουπιά μετά από επίσκεψη κάποιων προπονητών στο σχολείο όπου αναζητούσαν υποψήφιους αθλητές. Για λίγο καιρό συνδύασε και τα δύο σπορ, αλλά πολύ γρήγορα πήρε την απόφαση του.

Βρέθηκε στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων το 2014. Τον Αύγουστο του 2015 γνώρισε την πρώτη του διεθνή διάκριση, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 μαζί με τον Πέτρου. Η πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν άργησε να έρθει, με τον Ντούσκο να συμμετέχει με… δόση τύχης στο Ρίο. Το πλήρωμα του εξασφάλισε τη συμμετοχή του λίγο καιρό πριν από την έναρξη των Αγώνων (μόλις στις 26 Ιουλίου 2016), όταν αποβλήθηκε λόγω του γνωστού σκανδάλου ντόπινγκ η ρωσική τετράκωπος. Λίγο μετά τους Ολυμπιακούς του Ρίο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου μαζί με τον Γιάννη Πέτρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών, κάτω των 23ων και Μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων του Ρότερνταμ.

Ακολούθησε η ατομική του πορεία στο μονό σκιφ, όπου και κατάφερε να διαπρέψει σε όλα τα επίπεδα. Το “μπαμ” έγινε με το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, για να ακολουθήσει μία πορεία καθιέρωσης στο αγώνισμά του. Ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σλάισχαϊμ το 2022 και τρεις ακόμη δεύτερες θέσεις στο ίδιο επίπεδο, (Μπλεντ 2023, Ζέγκεντ 2024 και Πλόβντιβ 2025), με ενδιάμεσο σταθμό την εξαιρετική του παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με την 6η θέση στον κόσμο.

Το “κερασάκι” μπήκε όμως και πάλι στην αγαπημένη του Άπω Ανατολή. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε μία ακόμη κορυφή και το χρυσό μετάλλιο στη μοναδική διοργάνωση που έλειπε από το… παλμαρέ του. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει πια ανέβει στο βάθρο σε όλα τα μεγάλα τουρνουά και μπορεί να προετοιμάζεται για μία ακόμη παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2027 στο Λος Άντζελες.