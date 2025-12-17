Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι στιγμές χαλάρωσης στις Σεϋχέλλες με την παρέα του και η ξανθιά κοπέλα που διακρίνεται κοντά του

Σε μια περίοδο που το τενις δεν έχει αγωνιστική δράση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσπαθεί στιγμές ηρεμίας και μοιράστηκε με τους followers του κάποιες φωτογραφικές στιγμές από πρόσφατες διακοπές που είχε στις Σεϋχέλλες.

O Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε ένα πακέτο φωτογραφιών στο λογαριασμό του στο Instagram, αποκαλύπτοντας το ταξίδι που έκανε στον Ινδικό Ωκεανό μαζί με τον αδερφό του, Πέτρο.

«Ξεκουραζόμουν, λες και δεν ήξερα τι ερχόταν», αναφέρει με νόημα ο 27χρονος τενίστας. Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στην επικαιρότητα, καθώς το πανάκριβο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε από «έξυπνες» κάμερες να κινείται με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Στον πρωταθλητή του τένις επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000€, το οποίο και πλήρωσε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει παραδώσει το δίπλωμά του στις Αρχές, καθώς υποστηρίζεται ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Τσιτσιπάς ποζάρει σε πισίνα με floating πρωινό, ενώ σε άλλες κυριαρχούν τα εξωτικά τοπία των Σεϋχελλών. Το ποστ περιλάμβανε εικόνες από τιρκουάζ νερά και μια ειδυλλιακή καθημερινότητά του μακριά από αγωνιστική πίεση.

Σύμφωνα, πάντως, με ενα post που ανέβασε και ο αδερφός του πριν μια εβδομάδα, το ταξίδι στις Σεϋχέλλες δεν ήταν αποκλειστικά οικογενειακό. Όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες, η απόδραση πραγματοποιήθηκε με παρέα φίλων, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν, η παρέα εμφανίζεται συγκεντρωμένη γύρω από ένα τραπέζι. Δίπλα στον Τσιτσιπά διακρίνεται μια ξανθιά γυναίκα.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει μια νέα σύντροφο, μετά το χωρισμό από την Πάουλα Μπαντόσα.