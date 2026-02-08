Super League: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Άρης – ΠΑΟΚ και έξοδος για ΑΕΚ στις Σέρρες, στο πρόγραμμα της Κυριακής

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το κυριακάτικο πρόγραμμα (08.02.2026) της 20ης αγωνιστικής της Super League, αφού περιλαμβάνει δυο μεγάλα ντέρμπι (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ), όπως και την απαιτητική έξοδο της ΑΕΚ στις Σέρρες.

Ανήμερα της συμπλήρωσης 45 ετών από τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την τραγωδία της Θύρας 7, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο “αιώνιο” ντέρμπι της Super League.

Ως πρωτοπόρος της Super League με 46 βαθμούς, ο Ολυμπιακός -που καθάρισε με νίκη από την αγωνιστική υποχρέωση που είχε με τον Αστέρα Τρίπολης- θέλει να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δίνοντας ένα σημαντικό “χτύπημα” στον Παναθηναϊκό και στην προσπάθεια που κάνει για να βγει Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος (29 βαθμού, με ματς λιγότερο).

Το άλλο ντέρμπι τη ημέρας γίνεται στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πέρα από το γόητρο, κάθε ομάδα έχει το δικό της λόγο, για να φτάσει στο “τρίποντο”.

Ο Άρης των 25 βαθμών προσπαθεί να βρει σταθερό “βηματισμό” στη Super League και να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Απ’ την άλλη, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο -2 από την κορυφή και δεν θέλει να “στραβοπατήσει” στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.

Απαιτητική έξοδο έχει η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Η Ένωση βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 45 βαθμούς και θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 8 βαθμούς, αλλά οι δυο νίκες που έχει πετύχει τη φετινή σεζόν, είναι εκτός έδρας. Μάλιστα, τα δυο τελευταία χρόνια έχει κόψει βαθμούς μέσα στις Σέρρες (νίκη με 1-0 πέρυσι και ισοπαλία 2-2 πρόπερσι).

Το ΟΦΗ – Λεβαδειακός έρχεται να “στηρίξει” το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα στην 20η αγωνιστική

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (16:00)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (17:00)

Αρης – ΠΑΟΚ (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 46 (19 αγ.)

2. AEK 45 (19 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38 (19 αγ.)

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25 (19 αγ.)

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19 (19 αγ.)

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8 (19 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (17:00)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (19:30)

Βόλος – Αρης (20:00)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ (17:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (21:00)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (18:00)