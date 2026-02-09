Super League: Ο νέος Παναθηναϊκός, η πρωτοπόρος ΑΕΚ και οι «πληγές» των ντέρμπι για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη της σεζόν με το 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού, για την 20η αγωνιστική της Super League και έβαλε “φωτιά” στο πρωτάθλημα, όπου συνεχίζεται η “σφαγή” για την πρώτη θέση.

Με πρωταγωνιστές τις μετεγγραφές του και σκόρερ τον άδικα “παροπλισμένο” Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού και επέτρεψε στην ΑΕΚ να τον προσπεράσει στη βαθμολογία.

Η Ένωση βρέθηκε και στο +3 από τον ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να… πιέζει τον έτερο “δικέφαλο” για νίκη στο εξ αναβολής παιχνίδι του με την Κηφισιά.

Φώναξε «παρών» ο ανανεωμένος Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί μία τραγική σεζόν φέτος στην Ελλάδα, αλλά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό άφησε υποσχέσεις για το μέλλον, αφού οι νέοι παίκτες του έδειξαν ικανοί να ανταγωνιστούν ακόμη και τους “πανίσχυρους” Πειραιώτες του Champions League.

Με Τετέι και Ταμπόρδα να συνεργάζονται στο γκολ της νίκης στο Καραϊσκάκης και τους Κοντούρη, Αντίνο και Παντελίδη να είναι πρωταγωνιστές, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παρουσίασε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είχε συνηθίσει τους οπαδούς του στο πρώτο εξάμηνο.

Οι “πράσινοι” φαίνεται ότι έχουν βελτιώσει το ρόστερ τους και μπορούν πλέον να “παλέψουν” για να βρεθούν στην 4άδα της Super League και να παίξουν στα πλέι οφ για το καλύτερο πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία.

«Σφαγή» για τον τίτλο με την ΑΕΚ στην κορυφή

Με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να εμφανίζονται κατώτεροι των περιστάσεων στα… αιώνια ντέρμπι τους με Άρη και Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να περάσει ξανά στην πρώτη θέση, μετά τη δική της “τεσσάρα” επί του Πανσερραϊκού.

Η Ένωση έχασε μέσα από τα χέρια της τη νίκη επί του Ολυμπιακού την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά είδε τους Πειραιώτες να χάνουν τρεις βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, την ώρα που και ο ΠΑΟΚ “πληγώθηκε” από τον Άρη, μένοντας στο 0-0 και τον ένα βαθμό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θεωρούνταν το… αουτσάιντερ στη “μάχη” του τίτλου, αλλά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός εμφανίζονται… τρωτοί λίγο πριν την τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της Super League και η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει πλέον τα “ηνία” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα όλων των εποχών πάντως, με τις εναλλαγές στην πρώτη θέση να είναι συνεχείς, αναμένεται… σφαγή μέχρι τέλους για την κορυφή.

Τα αποτελέσματα στην 20η αγωνιστική

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία της Super League

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45*

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 32*

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24*

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19*

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (17:00)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (19:30)

Βόλος – Άρης (20:00)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ (17:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (21:00)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (18:00)