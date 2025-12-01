Super League: «Σφαγή» για την κορυφή μετά τη νέα νίκη του Ολυμπιακού και τα φοβερά διπλά της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ νίκησε με 3-2 τον Παναθηναϊκό σε ένα “τρελό” ματς στη Λεωφόρο, για τη 12η αγωνιστική της Super League, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει με τη σειρά του ένα απίθανο διπλό με ανατροπή και το ίδιο σκορ στην έδρα του Λεβαδειακού, την ώρα που ο Ολυμπιακός περνούσε και από το Αγρίνιο με το 1-0 επί του Παναιτωλικού.

Σε μία αγωνιστική με συγκλονιστικές αναμετρήσεις στη Super League, ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή, αλλά ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κατάφεραν να μείνουν σε απόσταση… βολής από την πρώτη θέση, με μοναδικό χαμένο τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη δική τους “μάχη” κόντρα στην Ένωση, οι “πράσινοι” ηττήθηκαν στις καθυστερήσεις στο ντέρμπι της Λεωφόρου και πλέον έχουν μείνει πολύ πίσω στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, η οποία και φαίνεται να αποτελεί πια “κούρσα” για τρεις.

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός του Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα αγώνων με μεγάλα ματς στο Champions League, αλλά παρά τα ανεπιτυχή του αποτελέσματα στην Ευρώπη κόντρα στα… θηρία, έχει καταφέρει να “τρέξει” ένα φοβερό σερί εντός συνόρων.

Οι Πειραιώτες πέρασαν και από το Αγρίνιο, με τη νίκη τους με 1-0 επί του Παναιτωλικού και έφθασαν τις 6 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, όπου έχουν χάσει βαθμούς, μόνο στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ασταμάτητος Αγιούμ Ελ Κααμπί χάρισε ένα ακόμη “τρίποντο” στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την οδηγεί σε ένα φοβερό ντεμαράζ στο ελληνικό πρωτάθλημα, βάζοντάς τη στο δρόμο για ένα ακόμη τίτλο.

«Ατσάλινος» ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά

Καυτή παραμένει όμως και η… ανάσα του ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, αφού ο “δικέφαλος του Βορρά” μπορεί να έπεσε από την κορυφή μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει όμως να εμφανίζεται “ατσάλινος”.

Κόντρα στα προβλήματα και το πισωγύρισμα με την Μπραν στο Europa League, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φθάσει σε ένα σπουδαίο διπλό στη Λιβαδειά και να μειώσει τη διαφορά του ξανά στον ένα βαθμό από τους πρωτοπόρους.

Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ κόντρα στον εντυπωσιακό φέτος Λεβαδειακό και είχε και παίκτη λιγότερο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, η ομάδα του Λουτσέσκου βρήκε το… σθένος για να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 3-2, δείχνοντας “μέταλλο” στη “μάχη” για τον τίτλο.

Νικήτρια στο… ροντέο η ΑΕΚ

Το ντέρμπι της αγωνιστικής έγινε πάντως στη Λεωφόρο και δεν απογοήτευσε. Μετά από ένα ματς με 5 γκολ, τρία πέναλτι, δύο κόκκινες κάρτες, αλλά και “θρίλερ” στο φινάλε, η ΑΕΚ νίκησε με 3-2 τον Παναθηναϊκό και του έκοψε τη… φόρα από τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του.

Η Ένωση στάθηκε τυχερή στο άστοχο πέναλτι του Σφιντέρσκι, αλλά και τα λάθη της άμυνας του “τριφυλλιού”, έδειξε όμως και η ίδια από την αρχή του αγώνα, την ποιότητά της. Κόντρα σε έναν ανεβασμένο Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ ήταν πιο επικίνδυνη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με τον Λούκα Γιόβιτς να φθάνει σε ένα τρομερό χατ-τρικ, έφυγε με το διπλό από τη Λεωφόρο.

Κάπως έτσι, μείωσε ξανά τη διαφορά της από την κορυφή στους 3 βαθμούς και μπορεί να ελπίζει ότι θα εμφανιστεί ακόμη πιο βελτιωμένη στη συνέχεια, για να “παλέψει” με τη σειρά της μέχρι τέλους, για τον τίτλο.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Άρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 31

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 21

————————————-

5. Βόλος 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

—————————————-

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας Τρίπολης11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.