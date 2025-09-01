Αθλητικά

Ταλαιπωρία για τον Ντανιέλ Ποντένσε: «Η Αλ Σαμπάμπ ξέχασε να μου δώσει εξουσιοδότηση για να φύγω από τη χώρα»

Με καθυστέρηση θα φθάσει τελικά στον Πειραιά ο Ντάνιελ Ποντένσε
Ο Ντανιέλ Ποντένσε σε αγώνα του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Αλ Σαμπάμπ για τον Ντανιέλ Ποντένσε και ο Πορτογάλος εξτρέμ ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στους Πειραιώτες, η οποία θα γίνει όμως με αρκετή ταλαιπωρία.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε αναμενόταν το μεσημέρι της Δευτέρας, 1η Σεπτεμβρίου 2025, στην Αθήνα, για να πάει στη συνέχεια στον Πειραιά και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, αλλά ο ίδιος ενημέρωσε για πρόβλημα στο αεροδρόμιο, στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media και ενημέρωσε για τα εξής: “Δυστυχώς δεν πήρα την πτήση για Αθήνα, διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω από τη χώρα… την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα”.

