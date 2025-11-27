Το «εκκωφαντικό» διπλό της ΑΕΚ, η νέα νίκη του φορμαρισμένου Παναθηναϊκού και το πισωγύρισμα του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 1-0 μέσα στη Φιορεντίνα και έκανε… άλμα πρόκρισης στο Conference League, ενώ σημαντική νίκη πήρε και ο Παναθηναϊκός με το 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς στο Europa League, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να ανέβει στις πρώτες θέσεις, με την ισοπαλία 1-1 στην Τούμπα κόντρα στην Μπραν.

Σε μία αρκετά καλή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε Europa League και Conference League, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν νίκες στην Ευρώπη, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία δεχόμενος την ισοφάρισε στο φινάλε του αγώνα.

Και οι τρεις ελληνικές ομάδες πάντως, έδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ευρωπαϊκές τους πορείες και μετά τη φάση της League Phase, στις δύο διοργανώσεις.

Διπλό πρόκρισης από την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση μέσα στη Φλωρεντία και εκμεταλλεύτηκε την κακή περίοδο της Φιορεντίνα, για να πάρει μία από τις νίκες της αγωνιστικής στη League Phase του Conference League.

Ο Μιγιάτ Γκατσίοβιτς πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 35ο λεπτό και οι “Βιόλα” είχαν δύο ακυρωμένα τέρματα λόγω οφσάιντ, αλλά η Ένωση ήταν αυτή που θα μπορούσε να έχει “καθαρίσει” ακόμη πιο εύκολα το ματς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν “κυρίαρχη” για μεγάλα διαστήματα του αγώνα μέσα στη Φλωρεντία και δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για να φύγει με το διπλό από το Αρτέμιο Φράνκι. Η Ένωση έφθασε έτσι τους 7 βαθμούς σε 4 αγώνες και βρίσκεται στην πρώτη 10άδα της βαθμολογίας στο Conference League.

Ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα από τα χέρια του την 8άδα

Γλιτώνοντας το γκολ με την απόκρουση πέναλτι του Παβλένκα στο ξεκίνημα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή του, επιβλήθηκε της Μπραν και “άγγιξε” μία ακόμη νίκη στο Europa League, την οποία έχασε τελικά μέσα από τα… χέρια του.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχασε αρκετές ευκαιρίες μέχρι να λύσει το… γόρδιο δεσμό ο Ιβάνουσετς, αλλά στα τελευταία λεπτά επέτρεψε στους Νορβηγούς να την κλείσουν στα καρέ της, έχοντας υποχωρήσει αρκετά στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπραν βρήκε έτσι το γκολ της ισοφάρισης στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης και στέρησε από τον ΠΑΟΚ ένα ακόμη “τρίποντο”, ρίχνοντάς τον εκτός πρώτης 8άδας στη βαθμολογία του Europa Leauge, όπου είναι πια 17ος με 8 βαθμούς.

«Καυτός» ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ

Σε εξαιρετική κατάσταση εμφανίζεται ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, αφού πήρε μία ακόμη νίκη και στην Ευρώπη, πλησιάζοντας πλέον την πρώτη 8άδα του Europa League, σε απόσταση ενός βαθμούς.

Οι “πράσινοι” χρειάστηκαν ένα φοβερό γκολ του Νταβίντε Καλάμπρια, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, για να “λυγίσουν” τη Στουρμ Γκρατς με 2-1 και να φθάσουν τους 9 βαθμούς σε 5 αγώνες στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έφθασε έτσι τις πέντε σερί νίκες με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του και μοιάζει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα, έχοντας πλέον μπροστά του το νέο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Super League, για να βρεθεί σε ακόμη καλύτερη θέση και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Τα επόμενα ματς των ελληνικών ομάδων είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου.