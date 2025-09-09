Βαγγέλης Μαρινάκης για Άγγελο Ποσκέκογλου: Έχει την ποιότητα να κάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ να διεκδικήσει τρόπαια

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσε τον Άγγελο Ποστέκογλου, μετά την πρόσληψη του Ελληνοαυστραλού τεχνικού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Έχοντας δώσει τα.. χέρια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Άγγελος Ποστέκογλου βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Νότιγχαμ Φόρεστ και οριστικοποίησε τη διετή συμφωνία του με τον αγγλικό σύλλογο, αντικαθιστώντας τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Στη σχετική ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ υπάρχει και μια αποθεωτική δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον 60χρονο προπονητή, λέγοντας πως αποτελεί τον ιδανικό τεχνικό ώστε να πετύχει η ομάδα όλες τις φιλοδοξίες της και να κατακτήσει τρόπαια.

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη:

“Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.

Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζε έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας”.