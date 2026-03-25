Βαλένθια – Ολυμπιακός ανάλυση: Χωρίς βάθος οι Πειραιώτες στην Ισπανία, δεν έφταναν οι Γουόρντ και Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια και ηττήθηκε 85-84 στην Ισπανία χάνοντας μία καλή ευκαιρία να ξεφύγει στη βαθμολογία της Euroleague.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Γουόρντ και Βεζένκοφ, ενώ ο Φουρνιέ που ήταν χαμηλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εμφανίστηκε στο φινάλε και λίγο έλειψε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Μπαρτζώκα, όμως τελικά με ένα φάουλ στο φινάλε έδωσε την ευκαιρία στη Βαλένθια να πανηγυρίσει.

Τα λάθη του αγώνα ήταν πολλά και για τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει 13 για 17 ασίστ, ενώ η Βαλένθια είχε 27 ασίστ για 18 λάθη.

Οι Πειραιώτες έχασαν την ευκαιρία να απομακρυνθούν από τους Ισπανούς στη βαθμολογία της Euroleague, όμως παραμένουν στη δεύτερη θέση παρά την ήττα στην Ισπανία και θα δεχτούν μεγαλύτερη πίεση για την κατάληψη μίας θέσης στην τετράδα.

Ο καταπληκτικός Τάισον Γουόρντ που έλειπε στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός είχε σε πολύ καλό βράδυ και επιθετικά και αμυντικά τον Τάισον Γουόρντ, καθώς ο Αμερικανός τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους (5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές) προσφέροντας και μερικές δυναμικές φάσεις στο καλάθι των Ισπανών.

Ο Γουόρντ δεν ήταν στο παρκέ στο φινάλε για τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής των Πειραιωτών αποφάσισε να τον βγάλει με πέντε λεπτά να μένουν για τη λήξη του αγώνα. Εκ του αποτελέσματος ίσως να μπορούσε να συνεισφέρει στην άμυνα κυρίως και να έχει αποτρέψει το σερί 6-0 που έβαλε τους Ισπανούς στο παιχνίδι (Από 75-79 σε 81-79).

Ο Αμερικανός είχε το κλασικό του πάθος στο παρκέ, κέρδιζε επιθετικά φάουλ και έκλεινε τρύπες στην άμυνα των Πειραιωτών προσφέροντας για ακόμα ένα παιχνίδι πολύτιμες υπηρεσίες, οι οποίες δεν αρκούσαν για τη νίκη.

Ο Βεζένκοφ που ξεχώρισε, αλλά δεν πήρε επιθέσεις στην τέταρτη περίοδο

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ζεστός από την αρχή του αγώνα στην Ισπανία. Έδειχνε καλά και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγηησης.

Έπαιξε για 24′ στην ήττα από τη Βαλένθια με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εμπιστεύεται τον Άλεκ Πιτερς, που πέτυχε 10 πόντους, σε μεγάλο μέρος της τέταρτης περιόδου, καθώς ο Βούλγαρος φόργουορντ πάτησε παρκέ περίπου τρία λεπτά πριν το φινάλε, χωρίς να πάρει πολλές προσπάθειες, εξαιτίας και της «καυτής» κατάστασης του Εβάν Φουρνιέ.

Ίσως με διαφορετική διαχείριση ο Ολυμπιακός να είχε φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από την έδρα της Βαλένθια, μιας και ο Βούλγαρος φαινόταν σε όλο το παιχνίδι να είναι ο πιο συνδεδεμένος με το καλάθι παίκτης της ομάδας του.

Δεν είχαν το απαραίτητο βάθος οι Πειραιώτες στην Ισπανία

Σε κακή βραδιά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 6 και 5 πόντους αντίστοιχα. Ο Ντόρσεϊ ήταν άστοχος καθώς είχε 0/2 δίποντα και 1/4 τρίποντα στην Ισπανία, ενώ πέτυχε και τρεις βολές. Ο Σέρβος ευστόχησε μόνο από τη γραμμή των βολών, χάνοντας και τα δύο δίποντα που εκτέλεσε.

Με την «απουσία» των δύο και την μηδενική παρουσία του Χολ, το ρόστερ των Πειραιωτών δεν έφτανε για τη νίκη. Οι Γουόρντ Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Πίτερς ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι με τον Τζόουνς να έχει 9 πόντους και να ακολουθεί στο σκοράρισμα.

Από εκεί και έπειτα το… χάος για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ είχε πολλά λάθη (4) και παρά τις 6 ασίστ, ο Μπαρτζώκας αποφάσισε να κλείσει το ματς με τον Νιλικίνα που είχε μόλις 4 πόντους από βολές και δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Ο Μόρις ήταν σαν να μην αγωνίστηκε, καθώς σε 8′ είχε μηδέν πόντους και δύσκολα θα θυμηθεί κανείς κάποια στιγμή του στην αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ως το φινάλε

35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν – Ολυμπιακός

36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο