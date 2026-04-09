Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84 Τελικό: «Βαριά» ήττα για τους «πράσινους» στην Ισπανία

Εκτός 4άδας ο Παναθηναϊκός, θα παλέψει για την 6η θέση της Euroleague
Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε εξίσου ανταγωνιστικός και στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα την ήττα με 102-84.

23:35 | 09.04.2026
23:34 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός "κατέρρευσε" στο φινάλε του αγώνα και γνώρισε "βαριά" ήττα από τη Βαλένθια, χάνοντας οριστικά την 4άδα και βάζοντας δύσκολα στον εαυτό του και για την 6άδα της κατάταξης

23:34 | 09.04.2026
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84
23:34 | 09.04.2026
Τέλος στο ματς!
23:33 | 09.04.2026

102-84 με τον Χουάντσο

23:33 | 09.04.2026

102-82 με τον Τέιλορ

23:32 | 09.04.2026

100-82 με τον Ρίβερς

23:32 | 09.04.2026

98-82 με τον Χέιζ Ντέιβις

23:31 | 09.04.2026

98-80 με τον Μοντέρο ξανά η Βαλένθια

23:31 | 09.04.2026
2 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
23:31 | 09.04.2026

96-80 με τον Μοντέρο να κάνει ό,τι θέλει στο ματς

23:30 | 09.04.2026

94-80 με τον Μοντέρο να έχει επίσης 18 πόντους

23:29 | 09.04.2026

92-80 με τον Οσμάν να έχει 18 πόντους για τον Παναθηναϊκό

23:29 | 09.04.2026

92-78 με τον Χέιζ Ντέιβις

23:28 | 09.04.2026

92-76 με τον Κι μετά από το 13ο επιθετικό ριμπάουντ της Βαλένθια στο ματς

23:25 | 09.04.2026

Συνεχόμενα λάθη για τον Παναθηναϊκό στην επίθεση

23:25 | 09.04.2026
5 λεπτά
για τη λήξη
23:23 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ
23:22 | 09.04.2026

90-76 με τον Κοστέλο για τη Βαλένθια

23:22 | 09.04.2026

88-76 με τον Ναν

23:18 | 09.04.2026

88-74 για δίποντο μέτρησε τελικά το σουτ του Σλούκα νωρίτερα

23:17 | 09.04.2026
7 λεπτά
για το φινάλε του αγώνα
23:17 | 09.04.2026

88-75 με τρίποντο του Ναν

23:16 | 09.04.2026

88-72 με τον Τέιλορ για τη Βαλένθια

23:15 | 09.04.2026

86-72 με τον Κι για τη Βαλένθια

23:14 | 09.04.2026

84-72 με τρίποντο... πάσα του Σλούκα στον Λεσόρ. Θα ξαναδούν το βίντεο οι διαιτητές για το αν είναι δίποντο ή τρίποντο

23:14 | 09.04.2026

84-69 αυξάνει τη διαφορά η Βαλένθια

23:11 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός μείωσε μέχρι και στους 6 πόντους, αλλά τα χαμένα ριμπάουντ και τα τρίποντα της Βαλένθια συνεχίζουν να του στοιχίζουν...

23:11 | 09.04.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 82-69
23:10 | 09.04.2026

82-69 με τρίποντο του Μοντέρο

23:09 | 09.04.2026

79-69 με 1/2 βολές του Λεσόρ

23:08 | 09.04.2026

79-68 με καλάθι και φάουλ του Μοντέρο πάνω στον Χουάντσο. Ευστόχησε και στη βολή ο ηγέτης της Βαλένθια

23:08 | 09.04.2026

76-68 με καλάθι και φάουλ του Σορτς για τον Παναθηναϊκό

23:07 | 09.04.2026

76-65 με τον Κοστέλο να έχει ξεχαστεί στη ρακέτα του Παναθηναϊκού

23:06 | 09.04.2026

74-65 με 2/2 βολές του Λεσόρ

23:05 | 09.04.2026

74-63 με 3/3 βολές του Μοντέρο

23:04 | 09.04.2026

Τεχνική ποινή στον Αταμάν για διαμαρτυρία

23:04 | 09.04.2026
2 λεπτά
για το τρίτο 10λεπτο
23:03 | 09.04.2026

Τρομερή άμυνα τώρα από τον Χέιζ Ντέιβις

23:02 | 09.04.2026

71-63 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις

23:02 | 09.04.2026

71-62 με τρίποντο του Κοστέλο μετά από νέα χαμένα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό

23:00 | 09.04.2026

68-62 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις

23:00 | 09.04.2026

Λάθος του Σλούκα και χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, με τη Βαλένθια να σκοράρει στον αινφινδιασμό για το 68-61

22:59 | 09.04.2026
Στους 14 πόντους ο Οσμάν!
22:58 | 09.04.2026

66-61 με τον Οσμάν να το έχει πάρει... πάνω του για τον Παναθηναϊκό

22:58 | 09.04.2026

66-59 με κλέψιμο και καλάθι του Οσμάν στον αιφνιδιασμό

22:55 | 09.04.2026
5 λεπτά
για το τέλος του 10λέπτου
22:55 | 09.04.2026

66-57 με τον Σλούκα από ασίστ του Λεσόρ

22:53 | 09.04.2026

66-55 με βολές για τη Βαλένθια

22:48 | 09.04.2026

64-55 με 2/2 βολές του Οσμάν

22:47 | 09.04.2026

64-53 με τον Πουέρτο να έχει 10 πόντους για τη Βαλένθια

22:46 | 09.04.2026

61-53 με 1/2 βολές του Ναν που έχει μείνει χαμηλά σήμερα

22:46 | 09.04.2026

61-52 με τον Πουέρτο από νέο επιθετικό ριμπάουντ

22:45 | 09.04.2026

59-52 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

22:44 | 09.04.2026

59-50 με τρίποντο μετά από ένα ακόμη επιθετικό ριμπάουντ για τη Βαλένθια

22:44 | 09.04.2026

56-50 με τρίποντο του Οσμάν

22:44 | 09.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:28 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός βρέθκε να χάνει και με 14 πόντους διαφορά, αλλά με "όπλο" την επίθεσή του κατάφερε να μειώσει τη διαφορά πριν το ημίχρονο του αγώνα, διατηρώντας τις ελπίδες του για το δεύτερο μέρος

22:28 | 09.04.2026
Ημίχρονο: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 56-47
22:27 | 09.04.2026

56-47 με τον Χέιζ Ντέιβις "μαζεύει" κι άλλο τη διαφορά ο Παναθηναϊκός

22:27 | 09.04.2026

56-45 με τον Ναν μειώνει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός

22:25 | 09.04.2026

56-43 με 1/2 βολές του Κοστέλο

22:24 | 09.04.2026

55-41 ασταμάτητη η Βαλένθια στην επίθεση

22:24 | 09.04.2026

53-41 μειώνει ξανά με τον Γκραντ ο Παναθηναϊκός

22:24 | 09.04.2026

53-39 με τον Σακό η Βαλένθια

22:23 | 09.04.2026

9-18 τρίποντα έχει η Βαλένθια!

22:23 | 09.04.2026

51-39 με τρίποντο του Μπαντιό

22:22 | 09.04.2026

48-39 με τρίποντο του Γκραντ

22:21 | 09.04.2026
4 λεπτά
για το ημίχρονο
22:21 | 09.04.2026

48-36 με τον Λεσόρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ μειώνει ο Παναθηναϊκός

22:21 | 09.04.2026

48-34 με τρίποντο του Μοντέρο

22:18 | 09.04.2026

Σλούκας και Χουάντσο έχασαν ένα εύκολο καλάθι για τον Παναθηναϊκό

22:18 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
22:17 | 09.04.2026

45-34 με τον Μοντέρο

22:17 | 09.04.2026

43-34 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια με τον Πουέρτο

22:17 | 09.04.2026

40-34 με ωραία κίνηση και καλάθι του Χέιζ Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό

22:17 | 09.04.2026

40-32 με τη Βαλένθια να είναι ασταμάτητη επιθετικά

22:15 | 09.04.2026

38-32 με τον Σλούκα να φθάνει τους 8 πόντους και να είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού

22:15 | 09.04.2026

38-30 με τρίποντο του Ρίβερς, που έχει 11 πόντους για τη Βαλένθια

22:15 | 09.04.2026

35-30 με τον Σορτς ξανά ο Παναθηναϊκός

22:14 | 09.04.2026

35-28 με τον Πουέρτο  Βαλένθια

22:12 | 09.04.2026

33-28 με τον Σορτς σε λέι απ για τον Παναθηναϊκό

22:12 | 09.04.2026

33-26 με τον Τέιλορ "απαντά" η Βαλένθια

22:11 | 09.04.2026

30-26 με τρίποντο του Οσμάν

22:11 | 09.04.2026

30-23 με τον Σορτς να χάνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου

22:10 | 09.04.2026

28-23 με 1/2 βολές για τη Βαλένθια

22:08 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός άργησε να βρει ρυθμό στην επίθεση, ενώ η άμυνά του έδωσε δεύτερες επιθέσεις και ελεύθερα σουτ από μακριά, με αποτέλεσμα το -4 στο 10'

22:07 | 09.04.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 27-23
22:07 | 09.04.2026

Φοβερή άμυνα του Γκραντ και 2,2'' δεύτερα για την επίθεση

22:06 | 09.04.2026

Τελευταία επίθεση στο 10λεπτο για τη Βαλένθια

22:06 | 09.04.2026

27-23 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ευστόχησε και στη βολή

22:05 | 09.04.2026

27-20 με τον Μπαντιό αυξάνει πάλι το προβάδισμα η Βαλένθια

22:05 | 09.04.2026

25-20 με τρίποντο του Τόμπσον και "απάντηση" από τον Χέιζ Ντέιβις

22:05 | 09.04.2026

22-17 με τον Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

22:04 | 09.04.2026

22-15 με τρίποντο του Μπαντιό και βολές του Κοστέλο σε φάουλ την ώρα του σουτ

22:04 | 09.04.2026

Έχουν τέσσερις δεύτερες επιθέσεις στα πρώτα λεπτά οι Ισπανοί

22:03 | 09.04.2026

Πρόβλημα τα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο 10λεπτο

22:02 | 09.04.2026

17-15 με 2/2 βολές του Φαρίντ μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός

22:01 | 09.04.2026
2 λεπτά
για το τέλος του πρώτου 10λέπτου
22:01 | 09.04.2026

17-13 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:59 | 09.04.2026

17-11 με τον Κι στις βολές για τη Βαλένθια

21:58 | 09.04.2026

15-11 με τρίποντο του Σλούκα στη λήξη του χρόνου

21:56 | 09.04.2026

15-8 με τον Ρίβερς ξανά η Βαλένθια

21:55 | 09.04.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:55 | 09.04.2026

13-8 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια

21:52 | 09.04.2026

11-8 με 2.2 βολές του Οσμάν

21:51 | 09.04.2026

11-6 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια

21:50 | 09.04.2026

8-6 με ωραία ενέργεια του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό

21:50 | 09.04.2026

8-4 μειώνει ο Χουάντσο

21:49 | 09.04.2026

8-2 με εύκολο λέι απ του Μπραντίγια για τη Βαλένθια

21:48 | 09.04.2026

6-2 με τρίποντο του Τόμπσον για τη Βαλένθια

21:47 | 09.04.2026

3-2 με τρίποντο του Μπαντιό

21:47 | 09.04.2026

0-2 με τον Λεσόρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό

21:47 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, με τον Μήτογλου να έχει στομαχικές διαταραχές

21:46 | 09.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:44 | 09.04.2026

Ενός λεπτού σιγή για τον προπονητή Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στη Βαλένθια

21:44 | 09.04.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:44 | 09.04.2026
Η πεντάδα της Βαλένθια

Τόμπσον, Μπαντιό, Τέιλορ, Πραντίγια και Σακό 

21:42 | 09.04.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Λεσόρ

21:41 | 09.04.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

21:37 | 09.04.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ντιφαλά, Χορντόβ και Τεπενιέ

21:35 | 09.04.2026

Στο γήπεδο βρίσκεται για τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος και αποθεώθηκε από τον κόσμο

21:35 | 09.04.2026
21:33 | 09.04.2026

Ο Παναθηηναϊκός έχει εκτός για το ματς τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ για τη Βαλένθια είναι εκτός οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι

21:33 | 09.04.2026
21:31 | 09.04.2026

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ νωρίτερα μάλιστα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να "κλειδώσει" την πρωτιά για τους Πειραιώτες στη φετινή Euroleague

21:31 | 09.04.2026

Οι πράσινοι είναι αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-15, ενώ η Βαλένθια είναι δεύτερη με 23-13

21:30 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία, ώστε να σφραγίσει τη θέση του στην 6άδα και να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

21:29 | 09.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βαλένθια - Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague

21:29 | 09.04.2026
