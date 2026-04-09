Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84 Τελικό: «Βαριά» ήττα για τους «πράσινους» στην Ισπανία

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε εξίσου ανταγωνιστικός και στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα την ήττα με 102-84.
Ο Παναθηναϊκός "κατέρρευσε" στο φινάλε του αγώνα και γνώρισε "βαριά" ήττα από τη Βαλένθια, χάνοντας οριστικά την 4άδα και βάζοντας δύσκολα στον εαυτό του και για την 6άδα της κατάταξης
102-84 με τον Χουάντσο
102-82 με τον Τέιλορ
100-82 με τον Ρίβερς
98-82 με τον Χέιζ Ντέιβις
98-80 με τον Μοντέρο ξανά η Βαλένθια
96-80 με τον Μοντέρο να κάνει ό,τι θέλει στο ματς
94-80 με τον Μοντέρο να έχει επίσης 18 πόντους
92-80 με τον Οσμάν να έχει 18 πόντους για τον Παναθηναϊκό
92-78 με τον Χέιζ Ντέιβις
92-76 με τον Κι μετά από το 13ο επιθετικό ριμπάουντ της Βαλένθια στο ματς
Συνεχόμενα λάθη για τον Παναθηναϊκό στην επίθεση
90-76 με τον Κοστέλο για τη Βαλένθια
88-76 με τον Ναν
88-74 για δίποντο μέτρησε τελικά το σουτ του Σλούκα νωρίτερα
88-75 με τρίποντο του Ναν
88-72 με τον Τέιλορ για τη Βαλένθια
86-72 με τον Κι για τη Βαλένθια
84-72 με τρίποντο... πάσα του Σλούκα στον Λεσόρ. Θα ξαναδούν το βίντεο οι διαιτητές για το αν είναι δίποντο ή τρίποντο
84-69 αυξάνει τη διαφορά η Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός μείωσε μέχρι και στους 6 πόντους, αλλά τα χαμένα ριμπάουντ και τα τρίποντα της Βαλένθια συνεχίζουν να του στοιχίζουν...
82-69 με τρίποντο του Μοντέρο
79-69 με 1/2 βολές του Λεσόρ
79-68 με καλάθι και φάουλ του Μοντέρο πάνω στον Χουάντσο. Ευστόχησε και στη βολή ο ηγέτης της Βαλένθια
76-68 με καλάθι και φάουλ του Σορτς για τον Παναθηναϊκό
76-65 με τον Κοστέλο να έχει ξεχαστεί στη ρακέτα του Παναθηναϊκού
74-65 με 2/2 βολές του Λεσόρ
74-63 με 3/3 βολές του Μοντέρο
Τεχνική ποινή στον Αταμάν για διαμαρτυρία
Τρομερή άμυνα τώρα από τον Χέιζ Ντέιβις
71-63 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις
71-62 με τρίποντο του Κοστέλο μετά από νέα χαμένα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό
68-62 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις
Λάθος του Σλούκα και χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, με τη Βαλένθια να σκοράρει στον αινφινδιασμό για το 68-61
66-61 με τον Οσμάν να το έχει πάρει... πάνω του για τον Παναθηναϊκό
66-59 με κλέψιμο και καλάθι του Οσμάν στον αιφνιδιασμό
66-57 με τον Σλούκα από ασίστ του Λεσόρ
66-55 με βολές για τη Βαλένθια
64-55 με 2/2 βολές του Οσμάν
64-53 με τον Πουέρτο να έχει 10 πόντους για τη Βαλένθια
61-53 με 1/2 βολές του Ναν που έχει μείνει χαμηλά σήμερα
61-52 με τον Πουέρτο από νέο επιθετικό ριμπάουντ
59-52 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
59-50 με τρίποντο μετά από ένα ακόμη επιθετικό ριμπάουντ για τη Βαλένθια
56-50 με τρίποντο του Οσμάν
Ο Παναθηναϊκός βρέθκε να χάνει και με 14 πόντους διαφορά, αλλά με "όπλο" την επίθεσή του κατάφερε να μειώσει τη διαφορά πριν το ημίχρονο του αγώνα, διατηρώντας τις ελπίδες του για το δεύτερο μέρος
56-47 με τον Χέιζ Ντέιβις "μαζεύει" κι άλλο τη διαφορά ο Παναθηναϊκός
56-45 με τον Ναν μειώνει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός
56-43 με 1/2 βολές του Κοστέλο
55-41 ασταμάτητη η Βαλένθια στην επίθεση
53-41 μειώνει ξανά με τον Γκραντ ο Παναθηναϊκός
53-39 με τον Σακό η Βαλένθια
9-18 τρίποντα έχει η Βαλένθια!
51-39 με τρίποντο του Μπαντιό
48-39 με τρίποντο του Γκραντ
48-36 με τον Λεσόρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ μειώνει ο Παναθηναϊκός
48-34 με τρίποντο του Μοντέρο
Σλούκας και Χουάντσο έχασαν ένα εύκολο καλάθι για τον Παναθηναϊκό
45-34 με τον Μοντέρο
43-34 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια με τον Πουέρτο
40-34 με ωραία κίνηση και καλάθι του Χέιζ Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό
40-32 με τη Βαλένθια να είναι ασταμάτητη επιθετικά
38-32 με τον Σλούκα να φθάνει τους 8 πόντους και να είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού
38-30 με τρίποντο του Ρίβερς, που έχει 11 πόντους για τη Βαλένθια
35-30 με τον Σορτς ξανά ο Παναθηναϊκός
35-28 με τον Πουέρτο Βαλένθια
33-28 με τον Σορτς σε λέι απ για τον Παναθηναϊκό
33-26 με τον Τέιλορ "απαντά" η Βαλένθια
30-26 με τρίποντο του Οσμάν
30-23 με τον Σορτς να χάνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου
28-23 με 1/2 βολές για τη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός άργησε να βρει ρυθμό στην επίθεση, ενώ η άμυνά του έδωσε δεύτερες επιθέσεις και ελεύθερα σουτ από μακριά, με αποτέλεσμα το -4 στο 10'
Φοβερή άμυνα του Γκραντ και 2,2'' δεύτερα για την επίθεση
Τελευταία επίθεση στο 10λεπτο για τη Βαλένθια
27-23 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ευστόχησε και στη βολή
27-20 με τον Μπαντιό αυξάνει πάλι το προβάδισμα η Βαλένθια
25-20 με τρίποντο του Τόμπσον και "απάντηση" από τον Χέιζ Ντέιβις
22-17 με τον Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
22-15 με τρίποντο του Μπαντιό και βολές του Κοστέλο σε φάουλ την ώρα του σουτ
Έχουν τέσσερις δεύτερες επιθέσεις στα πρώτα λεπτά οι Ισπανοί
Πρόβλημα τα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο 10λεπτο
17-15 με 2/2 βολές του Φαρίντ μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός
17-13 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός
17-11 με τον Κι στις βολές για τη Βαλένθια
15-11 με τρίποντο του Σλούκα στη λήξη του χρόνου
15-8 με τον Ρίβερς ξανά η Βαλένθια
13-8 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια
11-8 με 2.2 βολές του Οσμάν
11-6 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια
8-6 με ωραία ενέργεια του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό
8-4 μειώνει ο Χουάντσο
8-2 με εύκολο λέι απ του Μπραντίγια για τη Βαλένθια
6-2 με τρίποντο του Τόμπσον για τη Βαλένθια
3-2 με τρίποντο του Μπαντιό
0-2 με τον Λεσόρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, με τον Μήτογλου να έχει στομαχικές διαταραχές
Ενός λεπτού σιγή για τον προπονητή Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στη Βαλένθια
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Τόμπσον, Μπαντιό, Τέιλορ, Πραντίγια και Σακό
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Λεσόρ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ντιφαλά, Χορντόβ και Τεπενιέ
Στο γήπεδο βρίσκεται για τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος και αποθεώθηκε από τον κόσμο
Ο Παναθηηναϊκός έχει εκτός για το ματς τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ για τη Βαλένθια είναι εκτός οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ νωρίτερα μάλιστα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να "κλειδώσει" την πρωτιά για τους Πειραιώτες στη φετινή Euroleague
Οι πράσινοι είναι αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-15, ενώ η Βαλένθια είναι δεύτερη με 23-13
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία, ώστε να σφραγίσει τη θέση του στην 6άδα και να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βαλένθια - Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague