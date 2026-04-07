Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για πρωτιά ο Ολυμπιακός, πάτησε εξάδα ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάρτι στην Ισπανία επικρατώντας 79-93 στην έδρα της Μπαρτσελόνα για να ανέβει στην έκτη θέση της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός μετά από την ήττα της Ζαλγκίρις βρέθηκε πάνω από τους Λιθουανούς και πλέον απέχει μία νίκη από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχασε από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, αλλά και από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που έκανε μεγάλη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ (95-80).

Η Βαλένθια κέρδισε το Μιλάνο 92-86 και ανέβηκε στην 2η θέση της διοργάνωσης, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε με σχετική ευκολία το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην Παρί στο Βελιγράδι και βρίσκεται στην 9η θέση.

Ολυμπιακός και Βαλένθια εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους στην πρώτη εξάδα της Euroleague και πλέον περιμένουν να μάθουν σε ποια θέση θα τερματίσουν μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Tα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής

Μ. Τρίτη 07/04

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai Basketball 65-77

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπασκόνια – Μακάμπι 101-98

Μ. Τετάρτη 08/04

Μονακό – Βιλερμπάν 20:30

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 20:30

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 24-12

2. Φενέρμπαχτσε 23-13

3. Βαλένθια 23-13

4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13

5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14

6. Παναθηναϊκός 21-15

7. Ζάλγκιρις 21-15

8. Μπαρτσελόνα 20-16

9. Ερυθρός Αστέρας 20-16

10. Μονακό 19-16

11. Dubai Basketball 19 -17

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17

13. Αρμάνι Μιλάνο 17-19

14. Παρτίζαν 15-20

15. Μπάγερν Μονάχου 15-20

16. Βίρτους Μπολόνια 13-22

17. Παρί 14-22

18. Μπασκόνια 12-24

19. Αναντολού Εφές 10-25

20. Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)

Μ. Πέμπτη 09/04

Xάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00

Μ. Παρασκευή 10/04

Μονακό – Μπαρτσελόνα 20:30

Dubai BC – Εφές 21:00

Βίρτους – Μπασκόνια 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 21:45