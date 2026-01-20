Βαθμολογία Euroleague: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο κυνήγι της τετράδας, χαμός στις πρώτες θέσεις

Η 23η αγωνιστική της Euroleague σχεδόν ολοκληρώθηκε, μιας και απομένει μόνο ο αγώνας Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε.

Η διαβολοβδομάδα της Euroleague ξεκίνησε ιδανικά για τις δύο ελληνικές ομάδες, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν εντός έδρας νίκες κόντρα σε Μακάμπι και Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο 14-8, ενώ ο Παναθηναϊκός στο 14-9, με τους Πειραιώτες να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Οι διαφορές είναι τόσο μικρές ανάμεσα στις πρώτες οκτώ ομάδες, με μία νίκη να χωρίζει τον δεύτερο από τον όγδοο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αναμένεται “σφαγή” για την πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, αλλά και για την πρώτη εξάδα που δίνει την πρόκριση στα πλέι οφ.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93

Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές 71-66

Μονακό-Ερυθρός Αστέρας 96-100

Βιλερμπάν-Ζάλγκιρις Κάουνας 77-96

Παναθηναϊκός-Μπασκόνια 93-74

Μπαρτσελόνα-Dubai Basketball 91-89

Βαλένθια-Παρί 98-84

Μπάγερν Μονάχου-Παρτίζαν 63-67

Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο 106-77

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

21:30 Βίρτους – Φενέρμπαχτσε

Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6

Μονακό 15-8

Βαλένθια 15-8

Ρεάλ Μαδρίτης 15-8

Μπαρτσελόνα 15-8

* Φενέρμπαχτσε 14-7

* Ολυμπιακός 14-8

Παναθηναϊκός 14-9

Ερυθρός Αστέρας 13-10

Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10

Βίρτους Μπολόνια 11-11

Αρμάνι Μιλάνο 11-12

Dubai Basketball 10-13

Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14

Μπασκόνια 8-15

Μπάγερν Μονάχου 8-15

* Παρί 7-15

Παρτίζαν 7-16

Βιλερμπάν 6-17

Αναντολού Εφές 6-17

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα