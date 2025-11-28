Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα στο top 10 σε συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν

Σάρωσαν οι ελληνικές ομάδες το βράδυ της Πέμπτης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι ελληνικές ομάδες τα πηγαίνουν περίφημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, με την Ελλάδα να έχει συγκεντρώσει 7.100 βαθμούς τη φετινή σεζόν και να βρίσκεται στις δέκα πρώτες χώρες σε συγκομιδή βαθμών.

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έδωσαν στην Ελλάδα 1.000 βαθμούς το βράδυ της Πέμπτης (27/11/2025), με τη χώρα μας να δίνει μάχη με την Πολωνία για την 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA, ενώ κοιτάζει και τη 10η Τσεχία, η διαφορά με την οποία όλο και μειώνεται.

Μετά από μία βραδιά όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η χώρα μας ανήκει πλέον στο top 10 σε συγκομιδή βαθμών φέτος, έχοντας συγκεντρώσει 7.100.

Στην κορυφή βρίσκεται η Αγγλία με 10.944 βαθμούς και ακολουθεί η Γερμανία με 9.857. 

Υπενθυμίζεται πως οι δύο πρώτες θέσεις δίνουν σε κάθε χώρα ένα έξτρα εισιτήριο για το Champions League του 2026.

