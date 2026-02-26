Αθλητικά

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των παικτών του «τριφυλλιού» μετά την επική πρόκριση στους 16 του Europa League

Το έζησαν με τυ ψυχή τους οι παίκτες και το επιτελείο των πρασίνων
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν την πρόκριση/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους 16 του Europa League κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν και μετά την εύστοχη εκτέλεση του Πάντοβιτς που τον έστειλε στην επόμενη φάση όλοι έτρεξαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον Σέρβο και τον Λαφόν.

Ο Πάντοβιτς ήταν ψύχραιμος στην τελευταία εκτέλεση που έκανε το 3-4 και έδωσε στον Παναθηναϊκό την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Οι πανηγυρισμοί δεν ήταν καθόλου ψύχραιμοι και όλοι έγιναν μία αγκαλιά μετά τη λήξη.

Από την άλλη, ο Σουαρέ που έστειλε άουτ το τελευταίο πέναλτι της Πλζεν ήταν απαρηγόρητος και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

 

Οι πράσινοι θα μάθουν την Παρασκευή τον αντίπαλό τους. Μπέτις ή Μίντιλαντ θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Μπενίτεθ στους 16.

