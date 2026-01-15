Υποδοχή ηρώων για τους παίκτες του ΟΦΗ μετά τη μεγάλη πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι παίκτες του ΟΦΗ γύρισαν ως θριαμβευτές μετά τη νίκη με 1-0 στην OPAP Arena επί της ΑΕΚ που τους έδωσε την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έστησαν πάρτι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου για να υποδεχτούν την αποστολή της ομάδας που έφερε την τεράστια πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλά παιχνίδια το Λεβαδειακό, με στόχο την πρόκριση στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Περισσότεροι από 500 οπαδοί της κρητικής ομάδας μαζεύτηκαν στο «Νίκος Καζαντζάκης» για να γιορτάσουν μία μεγάλη νίκη.

Οι παίκτες του ΟΦΗ αποθεώθηκαν ένας προς έναν με τον Νους να έχει την τιμητική του, αφού τον σήκωσαν στον αέρα, όπως και τον Σαλσέδο, που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Το σύνθημα «Κυπελλό, στη Μεγαλόνησο» ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε στην αποθεωτική υποδοχή.