Πτώση πωλήσεων βαν και φορτηγών στην Ευρώπη, αύξηση στις πωλήσεις λεωφορείων

Δύσκολη χρονιά ήταν το 2025 για την αγορά επαγγελματικών οχημάτων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά της Ευρώπης, με τις πωλήσεις να μειώνονται σε αρκετές μεγάλες αγορές, ως σαφές σημάδι του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο τομέας των λεωφορείων ήταν η μόνη εξαίρεση, καθώς οι χώρες επενδύουν κυρίως σε ηλεκτρικά λεωφορεία, αντικαθιστώντας τους στόλους τους.

Ενώ το συνολικό μερίδιο των ηλεκτρικά φορτιζόμενων οχημάτων αυξήθηκε, η πρόοδος παραμένει πολύ αργή, καθώς η διείσδυση στην αγορά είναι περιορισμένη με ανεπαρκείς υποδομές, υψηλό ενεργειακό κόστος, δυσμενές συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και πλαίσια πολιτικής που επιβραδύνουν την πρόοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πωλήσεις νέων βαν στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 8,8% (1.447.273), με τις τρεις μεγαλύτερες αγορές να συμβάλλουν στην ύφεση. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο απότομη πτώση με -5,6%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-5,4%) και την Ιταλία (-5%). Αντίθετα, η Ισπανία σημείωσε αύξηση στις ταξινομήσεις, με αύξηση 11,7%. Στην Ευρώπη συνολικά μαζί με Ηνωμένο Βασίλειο και τις συνδεδεμένες χώρες, είχαμε 1.823.407 πωλήσεις (-8,8%, επίσης). Το Η.Β. είχε μείωση 10,5%. Στην Ελλάδα είχαμε αύξηση 12,7%.

Επίσης μειώθηκαν οι πωλήσεις φορτηγών στην ΕΕ κατά -6,2%, με 307.460 μονάδες. Αυτή η ύφεση οφείλεται στη μείωση κατά 5,4% των πωλήσεων βαρέων φορτηγών, παράλληλα με τη μείωση κατά 9,9% της ζήτησης μεσαίων φορτηγών. Όλες οι μεγάλες αγορές συρρικνώθηκαν: Γερμανία (-12,2%), Γαλλία (-9%) και Ισπανία (-3,6%). Σε όλη την Ευρώπη είχαμε -5,43% στις πωλήσεις και στο Η.Β. αύξηση 0,55%. Στην Ελλάδα είχαμε μείωση 29,5%.

Αντιθέτως, αύξηση κατά 7,5% είχαμε στις πωλήσεις λεωφορείων στην ΕΕ, με 38.238 μονάδες. Ηγήθηκε η Γερμανία (+28%) και η Πολωνίας (+16,6%), ενώ η Ιταλία (-15,9%) και η Ισπανία (-4%) είχαν μειώσεις. Σε όλη την Ευρώπη πουλήθηκαν 49.695 νέα λεωφορεία (+8%). Στο Η.Β. η αύξηση ήταν 9,2% και στην Ελλάδα +12,5%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα επαγγελματικά οχήματα ανά πηγή ενέργειας

Στα βαν το ντίζελ παραμένει η προτιμώμενη επιλογή για τους αγοραστές στην ΕΕ το 2025. Παρ’ όλα αυτά, οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 12,8% σε 1.168.561 μονάδες, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να φτάσει το 80,7%. Τα βενζινοκίνητα μοντέλα μειώθηκαν κατά 31,9%, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο αγοράς 4,4%. Τα ηλεκτρικά βαν κατέχουν πλέον μερίδιο αγοράς 11,2%, αύξηση 6,1% από το 2024. Οι ταξινομήσεις υβριδικών βαν αυξήθηκαν κατά 21,4%, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν μόνο το 2,7% της αγοράς. Σε όλη την Ευρώπη η βενζίνη έχει το 4%, το ντίζελ το 80,6%, τα ηλεκτρικά το 12%, και τα υβριδικά το 2,6%.

Στην Ελλάδα, το 4% των νέων πωλήσεων ήταν βενζίνης, το 77,7% ντίζελ, το 13,4% ηλεκτρικά και το 4,7% υβριδικά.

Το ντίζελ διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά βαρέων και μεσαίων φορτηγών στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 93,2% (92,7% σε όλη την Ευρώπη) των νέων ταξινομήσεων, παρά την πτώση κατά 8%. Τα ηλεκτρικά φορτηγά άνω των 3,5 τόνων εξασφαλίζουν πλέον το 4,2% της αγοράς (4,8% σε όλη την Ευρώπη), από 2,3% το 2024. Η Ολλανδία (+205,4%), παρά την απότομη μείωση κατά 40,8% στις συνολικές ταξινομήσεις φορτηγών, μαζί με τη Γερμανία (+39,6%) και τη Γαλλία (+30,5%), ήταν οι κύριοι παράγοντες αυτής της τάσης, αντιπροσωπεύοντας από κοινού τα δύο τρίτα της αγοράς ηλεκτρικών φορτηγών της ΕΕ.

Στην Ελλάδα, το 86,3% των νέων πωλήσεων ήταν ντίζελ, και το 13,7% ηλεκτρικά.

Στα λεωφορεία, το μερίδιο των πωλήσεων ηλεκτρικών στην ΕΕ αυξήθηκε στο 23,8% (25,9% σε όλη την Ευρώπη). Η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά σε όγκο, είχε αύξηση +106,4%, αλλά μεγαλύτερες αυξήσεις σημείωσαν Σουηδία (+262,1%) και Βέλγιο (+233,5%). Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών λεωφορείων αντιμετώπισαν διψήφια μείωση 24,9%, αντιπροσωπεύοντας το 7% της αγοράς. Οι ταξινομήσεις ντίζελ λεωφορείων αυξήθηκαν κατά 5,7%, κατέχοντας πλέον μερίδιο αγοράς 62,1%, από 63,2% το 2024.

Στην Ελλάδα, το 76,9% των νέων πωλήσεων ήταν ντίζελ, το 11,8% ηλεκτρικά και το 11,3% άλλου καυσίμου (κυρίως φυσικού αερίου).