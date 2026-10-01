Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες σε Αιγαίο και Κρήτη μέχρι την Κυριακή και άνεμοι έως 9 μποφόρ – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί και σήμερα (01.10.2026) για νέες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους καθώς η κακοκαιρία θα συνεχίζει να σαρώνει την χώρα μέχρι και την Κυριακή.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι ξανά το νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Κρήτη με πρόσκαιρη εξασθένηση το μεσημέρι της Παρασκευής. Ωστόσο από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση που θα ενταθεί το Σάββατο.

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Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν βόρειοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, τόσο σήμερα όσο και το απόγευμα του Σαββάτου.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

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Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο καιρός από το meteo.gr

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

Για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς), 14 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 17 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό Κόλπο μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.