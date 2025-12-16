Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και το πλήρωμα του «ναρκόπλοιου» – Το «πλούσιο» βιογραφικό και το ξέπλυμα

Πάνω από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση των τόνων κοκαΐνης που βρέθηκαν σε αλιευτικό πλοίο.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που ήταν γνωστός και ως «χοντρός» είχε πλούσιο βιογραφικό και διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Το πλοίο Ουρανία του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου βρέθηκε με τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης που υπολογίζεται από 5 έως 7 τόνους.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ λίγο μετά τις 2 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από τα δικαστήρια Πειραιά.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη 18.12.2025.

Η διαδρομή του πλοίου και το πλούσιο βιογραφικό του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου

Το πλήρωμα του πλοίου του «Έλληνα Εσκομπάρ» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου απαρτιζόταν από πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις Έλληνες κι ένας Βούλγαρος.

Το σκάφος ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό και τέθηκε υπό παρακολούθηση, όπου διαπιστώθηκε ότι μετέφερε ναρκωτικά. Στη συνέχεια άρχισε να ρυμουλκείται για να πιάσει λιμάνι, ώστε να καταμετρηθούν οι ποσότητες κοκαΐνης που έκρυβε στα αμπάρια του.

Το πλοίο πλέον έδεσε στην Μαρτινίκα, ενώ ένα μέρος του πληρώματος βρισκόταν και στο σκάφος «Africa 1».

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 4 τόνοι κοκαΐνης με τις αρχές να συνεχίζουν την καταμέτρηση του παράνομου φορτίου. Το αλιευτικό απέπλευσε από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική και φόρτωσε ανοικτά της Σενεγάλης την κοκαϊνη.

Ακόμα και πριν τη σύλληψή του το 2004 στη Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, ο «Ελληνας Εσκομπάρ» είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ελληνικές αρχές από το τέλος της δεκαετίας του ’80 ως και το 2000 είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητές του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ, ακόμα και για εμπλοκή του σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης.

Το 2002 στο Λιτόχωρο είχε τραβήξει τα βλέμματα των αρχών αλλά δεν μπορέσουν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του, μέχρι που δύο χρόνια μετά έπεσε στα χέρια των Αρχών. Ξεκινώντας αρχικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε έναν ικανό στόλο από αλιευτικά και ξεκίνησε τις καραβιές της κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», έστησε και το «πλυντήριο» για το ξέπλυμα των εκατομμυρίων που κέρδιζε από το εμπόριο ναρκωτικών. Με φιλανθρωπίες, αλλά και με την αγορά δύο ποδοσφαιρικών ομάδων ξέπλενε τα μαύρα χρήματα από τα ναρκωτικά.

Όταν αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια από τις φυλακές, επέστρεψε μερικούς μήνες μετά με απόφαση του Αρείου Πάγου, μέχρι που αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Έκτοτε μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις παλιές τους κερδοφόρες δραστηριότητες εκμεταλλευόμενος και το δίκτυο που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.