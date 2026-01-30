Τραγωδία στη Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι 6 φάκελοι αδειοδότησης – Το προπάνιο, οι μαρτυρίες και τα επόμενα βήματα της έρευνας

Πέντε γυναίκες, πέντε ζωές που τερματίστηκαν απότομα, όταν τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε η τεράστια έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τα ερωτήματα αμείλικτα τι συνέβη την μοιραία νύχτα και ποιοι φταίνε για την πολύμηνη προπανίου. Μαρτυρίες εργαζομένων, τεχνικά ευρήματα και αποκαλύψεις που αφορούν τη λειτουργία, την άδεια και τα μέτρα πυρασφάλειας του εργοστασίου συνθέτουν μια εικόνα που εξετάζεται πλέον εξονυχιστικά από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως προέκυψε από τις πρώτες έρευνες κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις που μετέφεραν προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα είχαν καλυφθεί με τσιμέντο περίπου έξι μήνες πριν από την έκρηξη, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανό σημείο έναρξης της διαρροής.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να ήταν «αδήλωτο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν εγκατεστημένοι ανιχνευτές διαρροής αερίων. Παράλληλα, το πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων κατέγραψε «μίξη εκρηκτικών αερίων με χώμα», στοιχείο που ενισχύει το σενάριο συσσώρευσης προπανίου στο υπέδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του κτηρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας που προκάλεσε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από αντλία πίεσης νερού που λειτουργούσε σε 24ωρη βάση, ενώ τη στιγμή της έκρηξης δεν υπήρχε βάνα για τη διακοπή της διαρροής, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Την Τετάρτη, μετά από τέσσερις ώρες καταθέσεων, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία ανέθεσε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η κατάσχεση όλων των φακέλων που σχετίζονται με την άδεια της βιομηχανίας.

Έτσι, την Πέμπτη, στελέχη της Πυροσβεστικής μετέβησαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων, όπου προχώρησαν στην κατάσχεση έξι φακέλων που αφορούν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, την αδειοδότηση των δεξαμενών προπανίου και την όδευση των σωληνώσεων. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Πολεοδομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οι προβλεπόμενες άδειες ή ενδεχόμενα κενά, τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.

Σημειώνεται πως στη δικογραφία έχουν ήδη ενταχθεί δύο ένορκες καταθέσεις πραγματογνωμόνων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «έκρηξη αερίου», καθώς και καταθέσεις εργαζομένων που αναφέρουν «οσμή προπανίου» στον χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι εργαζόμενοι τοποθετούν χρονικά την παρουσία της οσμής περίπου έναν μήνα πριν από την έκρηξη, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών.

Την ίδια ώρα εξετάζονται οι αντικρουόμενες καταθέσεις στελεχών του εργοστασίου. Ο προϊστάμενος βάρδιας φέρεται να κατέθεσε ότι οι υπάλληλοι ανέφεραν την οσμή προπανίου και ο ίδιος το μετέφερε στον υπεύθυνο παραγωγής, χωρίς να γνωρίζει τι έγινε στη συνέχεια. Ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος χαρακτηρίζεται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, δήλωσε ότι είναι «εξωτερικός συνεργάτης με συμβουλευτικό ρόλο» και ότι «ποτέ δεν του αναφέρθηκε ζήτημα οσμής ή πιθανής διαρροής προπανίου».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από εσωτερικό έλεγχο στον Δήμο Τρικάλων, επιβεβαιώνεται ότι το υπόγειο, το οποίο αποτέλεσε το «σημείο μηδέν» της έκρηξης, δεν αποτυπώνεται σε κανένα από τα διαθέσιμα σχέδια της βιομηχανίας.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης εκτιμάται σε περίπου τέσσερις μήνες, ώστε να συγκεντρωθεί και να αξιολογηθεί το σύνολο του υλικού και να ακολουθήσει η ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης σημειώθηκαν την Πέμπτη οι κηδείες τις Αγάπης Μπουρνόβα, της Σταυρούλας Μπουκοβάλα και της Αναστασίας Νάσιου, ενώ σήμερα θα γίνουν οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη κα της Έλενας Κατσαρού.