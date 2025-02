O Έλον Μασκ απενεργοποίησε τον λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ στο Χ: Οι προκλητικές αναρτήσεις που τον έβγαλαν εκτός πλατφόρμας

Με απόφαση του Έλον Μασκ, ο Κάνιε Γουέστ είναι πλέον εκτός Χ. Ο ιδιοκτήτης της γνωστής πλατφόρμας, αποφάσισε να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ράπερ μετά τα παραληρήματα – μίσους.

«Δεδομένων των αναρτήσεων, ο λογαριασμός του εντάχθηκε στην κατηγορία NSFW. Δεν θα μπορείτε πλέον να τον δείτε», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ανάρτηση – ανακοίνωσή για το ban του Κάνιε Γουέστ.

Given what he has posted, his account is now classified as NSFW. You should not be seeing that anymore.