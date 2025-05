Από τη Νίκαια έως το Λίβερπουλ: Όταν το αυτοκίνητο γίνεται όπλο – Οι πιο σοκαριστικές επιθέσεις σε πλήθος

Η επίθεση με αυτοκίνητο στο κέντρο του Λίβερπουλ, την ώρα που πλήθος οπαδών γιόρταζαν στους δρόμους την κατάκτηση του 20ου τίτλου πρωταθλήματος από τους Reds, επανέφερε στο προσκήνιο έναν σύγχρονο εφιάλτη: την πρόθεση να σκοτώσεις πίσω από ένα τιμόνι. Αν και η πρόθεση του δράστη στο Λίβερπουλ δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί (σ.σ. ο δράστης φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών), το σοκ θύμισε παρόμοια γεγονότα όπου ένα όχημα μετατράπηκε σε όπλο θανάτου.

Από τη Νίκαια της Γαλλίας και το Μόναχο της Γερμανίας μέχρι το Λίβερπουλ, μια φαινομενικά απλή καθημερινή πράξη – η οδήγηση – έχει μετατραπεί σε εργαλείο φονικών επιθέσεων, βυθίζοντας πόλεις στο πένθος και εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους.

Την τελευταία δεκαετία, η Ευρώπη έχει συγκλονιστεί από μια σειρά βίαιων επιθέσεων με οχήματα, όπου αυτοκίνητα, φορτηγά ή βαν χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα ως φονικά όπλα εναντίον ανυποψίαστων πεζών.

Αυτές οι επιθέσεις, πολλές από τις οποίες είχαν τρομοκρατικά κίνητρα, άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σπέρνοντας τον φόβο σε πολυσύχναστους δρόμους και πλατείες μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο γνωστά και αιματηρά περιστατικά στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία.

Θύματα: Πάνω από 40 τραυματίες, 2 σοβαρά – ανάμεσά τους και ένα παιδί

Δράστης: 53χρονος λευκός Βρετανός

Περιστατικό: Το αυτοκίνητο εισέβαλε σε οδό κλειστή για φιλάθλους, εμβολίζοντας το πλήθος.

Κίνητρο: Δεν έχει ανακοινωθεί – η αστυνομία δεν εξετάζει τρομοκρατία, ο δράστης φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Αποτέλεσμα: Οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ η αστυνομία καλείται να απαντήσει ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την πρόσβαση του αυτοκινήτου σε τόσο ευαίσθητο σημείο.

26 Μαΐου 2025, η χαρά των φιλάθλων της Λίβερπουλ μετατρέπεται σε πανικό. Ένα αυτοκίνητο έπεσε με ορμή πάνω σε πλήθος φιλάθλων στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας τουλάχιστον 40 ανθρώπους. Οι 20 από αυτούς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ οι υπόλοιποι 27 –ανάμεσά τους 4 παιδιά- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι 2 από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έσπευσε να ανακοινώσει ότι ο δράστης είναι ένας 53χρονος Βρετανός, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση με τρομοκρατία.

Σύμφωνα με αναφορές, τρεις ενήλικες και ένα παιδί είχαν παγιδευτεί κάτω από το αυτοκίνητο του 53χρονου, το οποίο ήταν ένα γκρι Ford Galaxy με άδεια κυκλοφορίας του Τσέστερ (σ.σ. πόλη ανατολικά του Λίβερπουλ), και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα πυροσβεστικά συνεργεία. Ένας τραυματιοφορέας χτυπήθηκε, επίσης, από το όχημα.

Οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον 53χρονο οδηγό ο οποίος σε μία τρελή κούρσα τραυμάτισε όποιον έβλεπε στον διάβα του. Αφού το αυτοκίνητο εν τέλει ακινητοποιήθηκε, οπαδοί της Λίβερπουλ ξεκίνησαν να ουρλιάζουν «σκοτώστε τον, σκοτώστε τον», και προσπάθησαν να τον λιντσάρουν.

