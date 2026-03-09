Κόσμος

Axios: Διαφωνία Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ για τους βομβαρδισμούς σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος
Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη / Stringer/ WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Για την πρώτη σημαντική διαφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ κάνει λόγο το Axios με αφορμή τις ενστάσεις της Ουάσινγκτον με το χτύπημα δεξαμενών πετρελαίου στην Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο (07.03.2026).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο, έναν Ισραηλινό και άλλη πηγή, οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς πολίτες θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα στρατηγικά αποτελέσματα, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία υπέρ του καθεστώτος και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα μακριά και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα του Ιράν. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Κατά το Axios, οι IDF ενημέρωσαν τον αμερικανικό στρατό πριν από τις επιθέσεις ωστόσο – όπως μετέφερε Αμερικανός αξιωματούχος – ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγη από το εύρος των επιθέσεων. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος με ισραηλινό αξιωματούχο να ισχυρίζεται ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν «WTF» (μτφ. τι στο καλό κάνετε;).

Αν και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι εικόνες από τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να τρομάξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

«Ο πρόεδρος δεν είδε με καλό μάτι την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
93
68
65
47
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Από τον Βλαντιμίρ Πούτιν τα πρώτα συγχαρητήρια προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα έχετε την ακλόνητη υποστήριξή μας»
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε βέβαιος ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «ενώπιον σοβαρών δοκιμασιών»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν 6
Newsit logo
Newsit logo