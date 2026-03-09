Axios: Διαφωνία Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ για τους βομβαρδισμούς σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη

Για την πρώτη σημαντική διαφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ κάνει λόγο το Axios με αφορμή τις ενστάσεις της Ουάσινγκτον με το χτύπημα δεξαμενών πετρελαίου στην Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο (07.03.2026).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο, έναν Ισραηλινό και άλλη πηγή, οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς πολίτες θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα στρατηγικά αποτελέσματα, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία υπέρ του καθεστώτος και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα μακριά και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα του Ιράν. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Drains across the Iranian capital Tehran are continuing to explode after earlier Israeli and US strikes on oil depots and infrastructure.



Medical experts are warning the toxic smoke and runoff has increased the risk of deadly illnesses, including cancer. pic.twitter.com/yJxbH8WDju — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 9, 2026

Κατά το Axios, οι IDF ενημέρωσαν τον αμερικανικό στρατό πριν από τις επιθέσεις ωστόσο – όπως μετέφερε Αμερικανός αξιωματούχος – ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγη από το εύρος των επιθέσεων. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος με ισραηλινό αξιωματούχο να ισχυρίζεται ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν «WTF» (μτφ. τι στο καλό κάνετε;).

The oil is flowing into the sewers and the streets are on fire in Tehran pic.twitter.com/00vKSORe5D — Conflict Radar (@Conflict_Radar) March 7, 2026

Αν και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι εικόνες από τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να τρομάξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

«Ο πρόεδρος δεν είδε με καλό μάτι την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.