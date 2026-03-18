Κόσμος

Αυτές είναι οι διατρητικές βόμβες 2,5 τόνων GBU-72 που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για να χτυπήσουν βάσεις πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ

H βόμβα GBU-72 «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων»
H βόμβα GBU-72
H βόμβα GBU-72

Μετά την χθεσινή (17/3/2026) επίθεση των ΗΠΑ με διατρητικές κατευθυνόμενες βόμβες 2,5 τόνων σε βάσεις πυραύλων του Ιράν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει το είδος των βομβών που χρησιμοποιήθηκαν με Αμερικανό αξιωματούχο να αναφέρει ότι τα πυρομαχικά ήταν το GBU-72 Advanced 5K Penetrator.

«Πριν από λίγες ώρες, οι δυνάμεις των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν με επιτυχία πολλαπλά πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ», είχε αναφέρει νωρίτερα η CENTCOM.

Εξηγώντας τον λόγο της επίθεσης η CENTCOM ανέφερε στην ανάρτησή της ότι «οι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία»

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα Ο διοικητής του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να εξαντλούν ραγδαία την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τον Πορθμό του Ορμούζ».

Ποια είναι η βόμβα GBU-72

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το CNN ανέφερε ότι τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ ήταν το GBU-72 Advanced 5K Penetrator, βόμβα που ρίχτηκε από αμερικανικά αεροσκάφη για πρώτη φορά το 2021.

H βόμβα GBU-72 «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας το 2021.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε το 2023 από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Νέλις, οι αεροπόροι περιέγραψαν τις βόμβες αυτές ως «κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή».

«Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, αντί για λέιζερ, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει — θα χτυπήσει τον στόχο», δήλωνε τότε στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
100
85
64
47
Newsit logo
Newsit logo