Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Επικήρυξαν τον δράστη για 100.000 δολάρια

Τι αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του το FBI - Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη
Ο Τσάρλι Κερκ
Ο Τσάρλι Κερκ / Reuters

Το βράδυ της Πέμπτης 11.09.2025, μία νέα ανακοίνωση του FBI επικήρυξε τον άνδρα που φέρεται να δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, συνταράσσοντας τις ΗΠΑ, σε μία προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης.

Νωρίτερα, το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του άνδρα που θεωρείται ως ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, που έπεσε νεκρός από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το ομοσπονδιακό γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι ανέφερε: «Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ».

Στη νέα ανάρτηση αναφέρει: «Το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του/των ατόμου/ων που ευθύνονται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025».

 

Η δημοσίευση της φωτογραφίας έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του FBI ότι διαθέτει ευκρινές βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη ενώ σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των ομοσπονδιακών αρχών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το τυφέκιο του δράστη σε μια δασώδη περιοχή, μέσα από την οποία διέφυγε αφού πυροβόλησε τον Κερκ.

Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα φυσίγγια που εντόπισαν στο όπλο του δράστη, είχαν χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα και μηνύματα υπέρ των τρανς ατόμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Πολωνία αναπτύσσει 40.000 στρατιώτες στα σύνορα – Η Γαλλία στέλνει Rafale, η Βρετανία Eurofighter και η Ολλανδία Patriot
Η Πολωνία έχει ήδη ανακοινώσει ότι τα σύνορά της με τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ σήμερα ανακοίνωσε περιορισμούς στην πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της
Στρατιώτες περπατούν δίπλα σε ένα σημείο όπου η στέγη ενός σπιτιού καταστράφηκε, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν από την Πολωνία με την υποστήριξη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ
Newsit logo
Newsit logo