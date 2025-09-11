Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Επικήρυξαν τον δράστη για 100.000 δολάρια

Το βράδυ της Πέμπτης 11.09.2025, μία νέα ανακοίνωση του FBI επικήρυξε τον άνδρα που φέρεται να δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, συνταράσσοντας τις ΗΠΑ, σε μία προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης.

Νωρίτερα, το FBI είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του άνδρα που θεωρείται ως ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, που έπεσε νεκρός από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή του στο Χ, το ομοσπονδιακό γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι ανέφερε: «Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ».

Στη νέα ανάρτηση αναφέρει: «Το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του/των ατόμου/ων που ευθύνονται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025».

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 11, 2025

Η δημοσίευση της φωτογραφίας έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του FBI ότι διαθέτει ευκρινές βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη ενώ σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των ομοσπονδιακών αρχών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το τυφέκιο του δράστη σε μια δασώδη περιοχή, μέσα από την οποία διέφυγε αφού πυροβόλησε τον Κερκ.

Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα φυσίγγια που εντόπισαν στο όπλο του δράστη, είχαν χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα και μηνύματα υπέρ των τρανς ατόμων.