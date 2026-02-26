Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος και Σαμ Άλτμαν σε ΑΙ βίντεο από ένα μέλλον που προκαλεί ανατριχίλα

Μία εκδοχή ενός δυστοπικού μέλλοντος εμφανίζει ΑΙ βίντεο όπου οι άνθρωποι γυμνάζονται… χωρίς αύριο για να τροφοδοτούν τις μηχανές. Στο βίντεο μιλάνε τρεις άνδρες που – αν και γηρασμένοι – αναγνωρίζονται ως Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος και Σαμ Άλτμαν, στην παρουσίαση της υποτιθέμενης εταιρείας «Energym».

Στην αφήγηση, οι τρεις διάσημοι επιχειρηματίες περιγράφουν ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους, δεν έχουν χρήματα αλλά έχουν χρόνο – και η άσκηση γίνεται υποκατάστατο ζωής και πηγή σκοπού, τροφοδοτώντας με ενέργεια τις μηχανές.

Ο Έλον Μασκ σημειώνει: «Μέχρι το 2030, σχεδόν το 80% των ανθρώπων είχε χάσει τη δουλειά του».

«Δεν είχαν χρήματα. Δεν είχαν σκοπό. Αλλά είχαν πολύ χρόνο», προσθέτει ο Τζεφ Μπέζος.

Και ο Σαμ Άλτμαν καταλήγει: «Όσο λιγότερο οι άνθρωποι έκαναν πραγματική σωματική δουλειά, τόσο περισσότερο ήθελαν να φαίνεται ότι την έκαναν».

Το βίντεο με τη σφραγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης, διάρκειας 40 δευτερολέπτων, είναι δημιούργημα των Χανς Μπούισε και Γιαν Ντε Λόορε από τη βελγική εταιρεία AiCandy, η οποία ειδικεύεται σε περιεχόμενο παραγόμενο από AI, deepfakes και voice synthesis.

Το σποτ λειτουργεί ως προειδοποιητικό σενάριο για το μέλλον της εργασίας και της τεχνολογίας, όπου η ανθρώπινη προσπάθεια γίνεται «καύσιμο» για μηχανές, και θέτει ερωτήματα για την έννοια του σκοπού, της αξίας και της αυτονομίας σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την AI.

Αν και αποτελεί σατιρική δημιουργία, η λεπτομέρεια που σοκάρει είναι ότι μία πραγματική εταιρεία με παρόμοιο όνομα και υπηρεσίες υπάρχει ήδη.

Η ENERGYM LTD, βρετανική εταιρεία καταχωρισμένη στο Companies House, δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξοπλισμού γυμναστικής που μετατρέπει την ανθρώπινη προσπάθεια σε ηλεκτρική ενέργεια.

Το προϊόν-ναυαρχίδα της, το REGEN, είναι ένα έξυπνο ποδήλατο γυμναστικής που συλλέγει και αποθηκεύει την παραγόμενη ενέργεια.