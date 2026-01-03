Ελβετία: Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά – Εντείνονται οι έρευνες για το τραγικό δυστύχημα

Απαντήσεις στο γιατί εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά στο μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντανά, αναζητούν οι αρχές της Ελβετίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες για το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα. Πολλά από τα θύματα και τους -τουλάχιστον- 119 τραυματίες είναι νεαρά παιδιά. Οι 80 από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι κανόνες ασφαλείας που τηρούσε το μπαρ στο Κραν Μοντανά. Η φωτιά ξέσπασε ξεκάθαρα από τα μικρά «βεγγαλικά» που είχαν τοποθετηθεί στα μπουκάλια της σαμπάνιας αλλά αυτό που δημιουργεί ερωτήματα στις αρχές της Ελβετίας είναι το πως εξαπλώθηκαν οι φλόγες τόσο γρήγορα με αποτέλεσμα το νυχτερινό μαγαζί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα.

Το BBC, μίλησε με ειδικούς που εξέτασαν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν τραβήξει επιζώντες, προκειμένου να βρεθούν τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία.

des jeunes essaient d'éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l'incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Terrifiant…

Το πρώτο λάθος είναι και το γεγονός πως η σερβιτόρα είχε ανέβει στους ώμους ενός ατόμου, κρατώντας ψηλά τα μπουκάλια με τα αναμμένα βεγγαλικά με αποτέλεσμα η οροφή να αρπάξει φωτιά.

Το δεύτερο λάθος ωστόσο φαίνεται πως ξεκίνησε από τους θαμώνες οι οποίοι φαίνονται σε βίντεο να τραβούν φωτογραφίες τις φλόγες αντί να τρέξουν για να σωθούν. Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, δυστυχώς και το 1 δευτερόλεπτο θεωρείται αρκετά κρίσιμο.

Ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για την εξάπλωση της φωτιάς είναι η επένδυση που ήταν τοποθετημένη στο ταβάνι του μπαρ.

Από βίντεο και φωτογραφίες μοιάζει με αφρό από κουτί αυγών, έναν τύπο ηχοαπορροφητικού υλικού κατασκευασμένου από πολυουρεθάνη.

Αυτός ο αφρός συχνά περνά από επεξεργασία με επιβραδυντικό φωτιάς πριν εγκατασταθεί σε εργοστάσια και χώρους ψυχαγωγίας, αλλά χωρίς επεξεργασία, μπορεί να είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.

You can't account for there being only one exit. It's a bar in the Swiss Alps, it shouldn't be a death trap ffs.

Οι ελβετικές αρχές δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι οι επιθεωρήσεις σε ένα κτίριο στο μέγεθος του Le Constellation θα έπρεπε να διενεργούνται κάθε χρόνο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ωστόσο ανέφερε πως τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει συνολικά 3 έλεγχοι.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι θα επικεντρωθούν στις εξόδους του μπαρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εικόνα για το αν οι εργαζόμενοι έδωσαν οδηγίες στους θαμώνες ώστε να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο από όλες τις εξόδους ασφαλείας και όχι μόνο από την πόρτα από την οποία μπήκαν αρχικά οι πελάτες.

Αβάσταχτη η αναμονή για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Γονείς και φίλοι, με φωτογραφίες των ανθρώπων τους στα χέρια, αναζητούν έξω από το μοιραίο μπαρ πληροφορίες για τους αγαπημένους τους.

Το γεγονός πως τα περισσότερα θύματα ανασύρθηκαν απανθρακωμένα, δυσχεραίνει το έργο των αρχών σχετικά με την ταυτοποίησή τους.

Τα λεπτά για τις οικογένειες των αγνοούμενων κυλούν βασανιστικά αργά περιμένοντας το πότε θα βγουν τα αποτελέσματα από τα τεστ DNA.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και η 15χρονη Αλίκη, ελληνικής καταγωγής η οποία διασκέδαζε στο μπαρ της Ελβετίας το μοιραίο βράδυ.

Αν και στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες πως ταυτοποιήθηκε, ο αδελφός της στη συνέχεια το διέψευσε και έτσι τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς τους συνεχίζουν να την αναζητούν ελπίζοντας πως είναι ζωντανή.

Αρκετές οικογένειες λένε ότι δεν έχουν ακούσει τίποτα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα από τότε που η φωτιά κατέστρεψε το μπαρ Le Constellation τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς .

«Ζω έναν εφιάλτη, έναν εφιάλτη. Είτε θα βρω τον γιο μου στο νεκροτομείο, είτε θα τον βρω σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι τρομερό», δήλωσε η Λετίσια Μπροντάρ-Σίτρ στην εφημερίδα Le Temps, αφού έψαξε σε νοσοκομεία για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ.

Ο παππούς της 22χρονης Εμίλι Πραλόνγκ ήλπιζε ότι μπορεί να βρισκόταν στο νοσοκομείο, σώα και αβλαβής.

«Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα», δήλωσε ο Πιερ στο BFMTV. «Βοηθάει να ξεπεράσουμε όποιες δυσκολίες».

Το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κρανς-Μοντάνα ονομάστηκε Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ένας έφηβος παίκτης γκολφ από την Ιταλία.

Οι έρευνες των αρχών ωστόσο είναι σε πλήρη εξέλιξη.