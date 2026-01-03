Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί 4 νεαρών που σκοτώθηκαν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά – Από 16 έως 21 χρόνων τα θύματα

Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα θύματα της φωτιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Αν και οι νεκροί ανέρχονται στους 40, το γεγονός πως οι περισσότεροι ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι, έχει δυσχεράνει σημαντικά το έργο των αρχών της Ελβετίας για την ταυτοποίηση των θυμάτων, εντείνοντας την αγωνία των οικογενειών που ελπίζουν πως οι αγαπημένοι τους είναι στη λίστα των ανθρώπων που τραυματίστηκαν στη φονική φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 4 άτομα, ηλικίας από 16 έως 21 χρόνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Βαλέ είναι Ελβετοί υπήκοοι. Πρόκειται για 2 γυναίκες ηλικίας 21 και 16 χρόνων και 2 άνδρες 16 και 18 χρόνων.

INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Terrifiant… pic.twitter.com/3U22VsH81f — (@PsyGuy007) January 1, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία αναγνώρισης έγινε με τη συνδρομή ειδικών μονάδων ταυτοποίησης θυμάτων μαζικών καταστροφών (DVI), καθώς και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που προκάλεσε στα θύματα η φωτιά. Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, οι σοροί παραδόθηκαν στις οικογένειες.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους όπου εξαπλώθηκε η φωτιά τόσο γρήγορα αλλά και για να μπει ένα τέλος στην αγωνία των οικογενειών που ακόμη δεν γνωρίζουν αν οι δικοί τους άνθρωποι είναι νεκροί ή χαροπαλεύουν.

40 people were killed and 119 were injured in a bar fire at a Swiss ski resort in Crans-Montana during New Year’s. Video has emerged showing people dancing and laughing when the fire from sparklers spread to the ceiling. pic.twitter.com/M81TX4FhVN — Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 3, 2026

Μέσα στους αγνοούμενους παραμένει και η 15χρονη Αλίκη, ελληνικής καταγωγής με την οικογένειά της να κάνει έκκληση στα social media για πληροφορίες.