Κόσμος

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί 4 νεαρών που σκοτώθηκαν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά – Από 16 έως 21 χρόνων τα θύματα

Πρόκειται για 2 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι ελβετικής καταγωγής - Είναι τα πρώτα θύματα που ταυτοποιούνται
Γυναίκα
REUTERS/Stephanie Lecocq

Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα θύματα της φωτιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Αν και οι νεκροί ανέρχονται στους 40, το γεγονός πως οι περισσότεροι ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι, έχει δυσχεράνει σημαντικά το έργο των αρχών της Ελβετίας για την ταυτοποίηση των θυμάτων, εντείνοντας την αγωνία των οικογενειών που ελπίζουν πως οι αγαπημένοι τους είναι στη λίστα των ανθρώπων που τραυματίστηκαν στη φονική φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 4 άτομα, ηλικίας από 16 έως 21 χρόνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Βαλέ είναι Ελβετοί υπήκοοι. Πρόκειται για 2 γυναίκες ηλικίας 21 και 16 χρόνων και 2 άνδρες 16 και 18 χρόνων.

Η διαδικασία αναγνώρισης έγινε με τη συνδρομή ειδικών μονάδων ταυτοποίησης θυμάτων μαζικών καταστροφών (DVI), καθώς και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που προκάλεσε στα θύματα η φωτιά. Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, οι σοροί παραδόθηκαν στις οικογένειες.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους όπου εξαπλώθηκε η φωτιά τόσο γρήγορα αλλά και για να μπει ένα τέλος στην αγωνία των οικογενειών που ακόμη δεν γνωρίζουν αν οι δικοί τους άνθρωποι είναι νεκροί ή χαροπαλεύουν.

Μέσα στους αγνοούμενους παραμένει και η 15χρονη Αλίκη, ελληνικής καταγωγής με την οικογένειά της να κάνει έκκληση στα social media για πληροφορίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
143
87
67
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά – Εντείνονται οι έρευνες για το τραγικό δυστύχημα
Τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία και οι κανόνες ασφαλείας του νυχτερινού κέντρου - Τα βίντεο ντοκουμέντα που ρίχνουν «φως» στις έρευνες
Φωτιά
Πώς πατέρας - ήρωας κατάφερε να σώσει 10 νεαρούς από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά: Η δραματική περιγραφή του
Στους 40 οι νεκροί και στους 119 οι τραυματίες - Δύσκολη η ταυτοποίηση των νεκρών λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων - Εξαφανισμένη παραμένει η 15χρονη Αλίκη
Γυναίκες
Newsit logo
Newsit logo