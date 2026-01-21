Συμβαίνει τώρα:
Ερντογάν και Τραμπ πολύ κοντά πια: Το ξεπούλημα των Κούρδων της Συρίας και το πετρέλαιο που σφραγίζει το deal

Η Τουρκία θέλει να εξαφανίσει κάθε κουρδική πολιτική ή στρατιωτική παρουσία στα σύνορά της και να γίνει ο κυρίαρχος ρυθμιστής στη μεταπολεμική Συρία και ο Τραμπ τής ανοίγει τον δρόμο
Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / AP Photo / Evan Vucci, Pool

Σε μια ωμή γεωπολιτική συναλλαγή εξελίσσεται η αναθέρμανση των σχέσεων Ντόναλντ ΤραμπΡετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τη Συρία, το πετρέλαιο και την αναδιάταξη ισχύος στην ευρύτερη περιοχή. Και το τίμημα το πληρώνουν – για ακόμη μία φορά – οι Κούρδοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που χλευάζει ανοιχτά τους Ευρωπαίους λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντηση στο Νταβός και ταυτόχρονα επανέρχεται με επικίνδυνα σχέδια για τη Γροιλανδία, την οποία θέλει να μετατρέψει σε αμερικανικό έδαφος, εμφανίζεται πλέον πολιτικά ευθυγραμμισμένος με τον Ερντογάν.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν «εγκαταλείπει» απλώς τους Κούρδους της Συρίας, τους πουλάει. Τους αντιμετωπίζει όπως κάθε σύμμαχο που έπαψε να του είναι χρήσιμος: ως αναλώσιμο πιόνι σε ένα παζάρι εξουσίας με την Άγκυρα.

Η νέα αυτή φάση αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα. Ο Τραμπ προσκάλεσε μάλιστα τον Τούρκο πρόεδρο να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την ώρα που η υποστηριζόμενη από την Τουρκία συριακή κυβέρνηση ανακοίνωνε κατάπαυση του πυρός με τις συμμαχικές των ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις, έπειτα από συγκρούσεις ημερών.

Αφού οι Κούρδοι αποσύρθηκαν από στρατηγικές τοποθεσίες και κρίσιμες πετρελαιοπηγές στη βόρεια και στην ανατολική Συρία, τα κυβερνητικά στρατεύματα κατάφεραν να πετύχουν σημαντικά εδαφικά κέρδη, αφού κατέλαβαν τμήματα της επαρχίας Ράκα ακόμα και την Ντέιρ αλ Ζορ, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός. 

Παράλληλα, η Άγκυρα εξετάζει επίσημα τη συμμετοχή του Ερντογάν στην πρωτοβουλία Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης», γεγονός που προσδίδει πολιτική νομιμοποίηση στον τουρκικό ρόλο.

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και θεωρεί κρίσιμη την ενότητα, την αρμονία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας», ανέφερε η τουρκική προεδρία, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και το ζήτημα των κρατουμένων τζιχαντιστών σε συριακές φυλακές.

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση στο «Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας», δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τον συντονισμό με την Ουάσιγκτον.

Η Συρία και το πετρέλαιο 

Η Τουρκία δεν κρύβει τις προθέσεις της. Θέλει να εξαφανίσει κάθε κουρδική πολιτική ή στρατιωτική παρουσία στα σύνορά της, να δημιουργήσει μια μόνιμη ζώνη επιρροής και να εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος ρυθμιστής στη μεταπολεμική Συρία και ο Τραμπ τής ανοίγει τον δρόμο.

Το πραγματικό έπαθλο όμως δεν είναι η «σταθερότητα», αλλά το πετρέλαιο. Οι πετρελαιοφόρες περιοχές της ανατολικής Συρίας είναι το επίκεντρο συμφερόντων των πολυεθνικών, με την TPAO της Τουρκίας να συνεργάζεται ήδη με Chevron και ExxonMobil. Οι Κούρδοι, που κράτησαν τις πηγές μακριά από τον ISIS, τώρα πετιούνται εκτός σκηνικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας, Turkish Petroleum Corp (TPAO), βρίσκεται σε συζητήσεις με την Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο που μίλησε στο Bloomberg. Οι συνομιλίες αφορούν σεισμικές μελέτες και γεωτρήσεις.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία της Άγκυρας με θυγατρική της ExxonMobil για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει τη σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από εισαγωγές ενέργειας, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τη δράση της TPAO στο εξωτερικό.

Για την Ουάσιγκτον, το ζητούμενο είναι έλεγχος, πρόσβαση και ασφάλεια για τα ενεργειακά συμφέροντα. Όσο δεν απειλούνται άμεσα τα αμερικανικά ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντα, ο Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να δώσει στον Ερντογάν λευκή επιταγή κινήσεων.

