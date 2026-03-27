FT: Τα ΗΑΕ πιέζουν για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ ώστε να σπάσουν το μπλόκο του Ιράν

Σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις συνεχόμενες επιθέσεις του Ιράν σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου αλλά και το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ. Οι Financial Times μεταδίδουν πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έτοιμα να στείλουν ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φέρεται πως ήδη έχουν ενημερώσει τους συμμάχους τους ότι θα συμμετέχουν σε μια πολυεθνική ναυτική δύναμη με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ενώ παράλληλα ασκούν πιέσεις για τη διέλευση των πλοίων από τη θαλάσσια οδό του Κόλπου. Το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει πως θα επιτεθεί σε πλοία εχθρών ή πλοία που εξυπηρετούν συμφέροντα των αντίπαλων δυνάμεων με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να ανέβουν δραματικά.

Υπενθυμίζεται πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις (πέρα από το Ισραήλ) από το Ιράν, από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι επιθέσεις του Ιράν έχουν επιβραδύνει την κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων περνά κανονικά το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα κράτη του Κόλπου ανησυχούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιδιώξει να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών, ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει.

«Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν ευρύτερη διεθνής δύναμη», δήλωσε αξιωματούχος. «Δεν πρόκειται για πόλεμο με το Ιράν. Το Ιράν κήρυξε πόλεμο στην παγκόσμια οικονομία και οι άνθρωποι πρέπει να αντιδράσουν», συνέχισε.

Ορισμένα κράτη του Κόλπου αλλά και μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς ναυτική συνοδεία.

Σχετικά με τη «Δύναμη ασφαλείας του Ορμούζ», τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συσπειρωθούν και να υπερασπιστούν τα Στενά από τις ιρανικές επιθέσεις και το ιρανικό μπλόκο, μέσω συνοδείας των πλοίων.

Ο ανώτερος υπουργός των ΗΑΕ, Σουλτάν αλ-Τζάμπερ, ο οποίος επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι «το Ιράν κρατά τα Στενά του Ορμούζ “όμηρο”, και κάθε έθνος πληρώνει τα λύτρα, στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο».

Τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, μέχρι στιγμής έχουν αντισταθεί στην πίεση του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν στη συνοδεία των πλοίων μέσω των Στενών, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιπλήττει επανειλημμένα τον διατλαντικό οργανισμό και τα μέλη του.

Το Μπαχρέιν είναι το μόνο άλλο κράτος του Κόλπου που υποστηρίζει το σχέδιο των ΗΑΕ, ανέφεραν δύο πηγές, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ελπίζουν να εξασφαλίσουν την έγκριση της Σαουδικής Αραβίας καθώς και άλλων διεθνών εταίρων.

Ο στρατός των ΗΑΕ θα ενταχθεί σε οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη, συμμετέχοντας πλήρως σε αυτήν, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχος σύμφωνα με τους Financial Times.

Τα διλήμματα των χωρών του Κόλπου

Η σκληρή στάση του Αμπού Ντάμπι ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων 5 κρατών του Κόλπου. Τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν ήταν τα μόνα δύο κράτη του Κόλπου που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα κοινή δήλωση με δυτικές χώρες, η οποία καταδίκαζε τις ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο και οι υπόλοιπες χώρες του Κόλπου είναι εξοργισμένες με τις επιθέσεις του Ιράν, ειδικά αφού προσπάθησαν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην ξεκινήσει πόλεμο. Ήδη έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους για να επιτεθούν στο Ιράν.

Τα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, βρίσκονται σε δίλημμα σχετικά με το να υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο ή να επιμείνουν για διαπραγματεύσεις.

Φοβούνται επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσυρθούν απότομα από την περιοχή και να αφήσουν πίσω ένα πληγωμένο, πιο ριζοσπαστικό καθεστώς.

Αξιωματούχοι του Κόλπου και αναλυτές της περιοχής πιστεύουν ότι η Τεχεράνη έχει ελάχιστα κίνητρα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς τα θεωρεί ως τον πιο σημαντικό μοχλό πίεσης στον πόλεμο.

Τα κράτη της περιοχής ενδέχεται επίσης να επιταχύνουν τα σχέδια για την κατασκευή αγωγών και σιδηροδρομικής υποδομής, προκειμένου να μεταφέρουν ενεργειακούς πόρους μέσω ξηράς προς το Ομάν ή τη Μεσόγειο, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι.