Τον υπαίτιο της κτηνωδίας από τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Αλ Αχλί της Γάζας ψάχνουν να βρουν οι μυστικές υπηρεσίες ανά τον πλανήτη. Τώρα, το βρετανικό Channel 4 αμφισβητεί την εκδοχή του Ισραήλ ότι το έκανε η Ισλαμική Τζιχάντ, επιβεβαιώνοντας τις κατηγορίες της Χαμάς…

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Channel 4, οι πληροφορίες του οποίου κάνουν τον γύρο των τουρκικών ΜΜΕ, ο διάλογος που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ και ισχυριζόταν ότι ανήκει σε «τρομοκράτες της Χαμάς» είναι τελικά συρραφή από δύο άλλα γεγονότα.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ για το πολύνεκρο χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και ένα βίντεο το οποίο – κατά τη γνώμη των Ενόπλων Δυνάμεων – τους αθωώνει από οποιαδήποτε εμπλοκή σχετικά με τον βομβαρδισμό.

Πρόκειται για δορυφορικές εικόνες, αλλά και βίντεο από drone, που δείχνουν την περιοχή που χτυπήθηκε, το πάρκινγκ του νοσοκομείου όπου ξέσπασε η φωτιά, «μετά από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας της Ισλαμικής Τζιχάντ», όπως ανέφερε ο IDF.

Το βίντεο από την επίθεση στο νοσοκομείο:

Όμως, ειδικοί που έψαξαν τα ντοκουμέντα και μίλησαν στο βρετανικό Channel 4, εξήγησαν ότι ο αποκαλυπτικός διάλογος των τρομοκρατών είναι τελικά συρραφή από άλλα διαφορετικά γεγονότα, τα οποία μονταρίστηκαν κατάλληλα.

Human rights investigators have shared new information with Channel 4 News that they say casts doubt on some aspects of Israel’s account of the Gaza hospital explosion.@alextomo reports. pic.twitter.com/h9C02qMYLj — Channel 4 News (@Channel4News) October 20, 2023

Το βίντεο του Ισραήλ και ο διάλογος που δόθηκε στη δημοσιότητα

Μέλος Χαμάς #1 : Σας λέω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έναν πύραυλο σαν αυτόν να πέφτει.

Μέλος Χαμάς #2 : Και γι 'αυτό λέμε ότι ανήκει στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Μέλος Χαμάς #1 : Τι;

Μέλος Χαμάς #2 : Λένε ότι ανήκει στην Ισλαμική Τζιχάντ.

Μέλος Χαμάς #1 : Είναι από εμάς;

Μέλος Χαμάς #2 : Μοιάζει!

Μέλος Χαμάς #1 : Ποιος το λέει αυτό;

Μέλος Χαμάς #2 : Λένε ότι τα θραύσματα από τον πύραυλο είναι τοπικά θραύσματα και όχι σαν ισραηλινά θραύσματα. Μέλος Χαμάς #1: Τι λέτε (Όνομα);

Μέλος Χαμάς #2 : Αλλά ο Θεός να ευλογεί, δεν θα μπορούσε να βρει άλλο μέρος για να εκραγεί;

Μέλος Χαμάς #1 : Τον εκτόξευσαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο.

Μέλος Χαμάς #2 : Τι;

Μέλος Χαμάς #1 : Εκτοξεύθηκε προερχόμενο από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο Al-Ma'amadani, και αστόχησε και έπεσε πάνω τους.

Μέλος Χαμάς #2 : Υπάρχει ένα νεκροταφείο πίσω από αυτό;

Μέλος Χαμάς #1 : Ναι, ο Al-Ma'amadani είναι ακριβώς στο συγκρότημα.

Μέλος Χαμάς #2 : Πού είναι όταν μπαίνετε στο συγκρότημα;

Μέλος Χαμάς #1 : Μπαίνεις πρώτα στο συγκρότημα και δεν πηγαίνεις προς την πόλη και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του νοσοκομείου Al-Ma'amadani.

Μέλος Χαμάς #2: Ναι, το ξέρω.

Μυστικές υπηρεσίες αρκετών δυτικών χωρών έχουν ισχυριστεί πως, μετά από έρευνα, το Ισραήλ δεν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα. Προς το παρόν, δεν είναι σαφής ούτε ο αριθμός των νεκρών από το χτύπημα. Κάποιοι, μάλιστα, είπαν ότι οι νεκροί είναι μόνο από 10 έως 50.