Γερμανία: Σε χωριό της Ροδόπης συνελήφθη ο Έλληνας που εργαζόταν στο λιμάνι του Αμβούργου – Κατηγορείται για σαμποτάζ σε κορβέτα

Για σαμποτάζ σε γερμανική κορβέτα στο λιμάνι του Αμβούργου κατηγορείται ο 54χρονος που συνελήφθη στην Κομοτηνή. Για την ίδια υπόθεση οι γερμανικές Αρχές συνέλαβαν και έναν Ρουμάνο.

Οι δύο εργάτες στο λιμάνι του Αμβούργου φέρονται να διέπραξαν σαμποτάζ σε κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», οι συλλήψεις έγιναν στο Αμβούργο και στο χωριό Κοπτερό Ροδόπης. Επιπλέον, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα των υπόπτων στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Οι ενέργειες συντονίστηκαν από την Eurojust, που είναι αρμόδια για τη διασυνοριακή οργανωμένη εγκληματικότητα στη Χάγη.

Σύμφωνα με τη γερμανική εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν διαπράξει σαμποτάζ το 2025, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο λιμάνι της βόρειας Γερμανίας, σε διάφορα πλοία που προορίζονταν για το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό και βρίσκονταν σε ναυπηγείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρεται να έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα της κορβέτας «Emden», ενώ προκάλεσαν ζημιές σε σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων με το περιστατικό να γίνεται αντιληπτό λίγο πριν από την πρώτη αναχώρηση του πλοίου, στα μέσα Ιανουαρίου 2025, με προορισμό το Κίελο.