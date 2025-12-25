Κόσμος

H Κέιτ Μίντλετον με την πριγκίπισσα Σάρλοτ έπαιξαν πιάνο σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Η εμφάνιση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για το «Together at Christmas»
Κέιτ Μίντλεντον
Chris Jackson/Pool via REUTERS

Μία τρυφερή έκπληξη έκρυβε η χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο. Η Κέιτ Μίντλετον μαζί με την πριγκίπισσα Σάρλοτ έπαιζαν πιάνο μαζί, δημιουργώντας μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της βραδιάς.

Αν και η συναυλία έγινε στις 5 Δεκεμβρίου, προβλήθηκε από το βρετανικό ITV την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου. Η Κέιτ Μίντλεντον μαζί με την μικρή Σάρλοτ έπαιξαν το «Holm Sound» του Erland Cooper αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Σε ανάρτηση στα social media, η Κέιτ Μίντλεντον μίλησε για τη σημασία των Χριστουγέννων, λέγοντας πως η αγάπη εκφράζεται μέσα από απλές και ανθρώπινες πράξεις.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Πρίγκιπας Γουίλιαμ
Aaron Chown/Pool via REUTERS

Στη φετινή λειτουργία παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, καθώς και τα άλλα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ και ο 7χρονος πρίγκιπας Λούις.

Κέιτ Μίντλεντον
Aaron Chown/Pool via REUTERS
Κέιτ Μίντλεντον
Aaron Chown/Pool via REUTERS

Η οικογένεια φωτογραφήθηκε έξω από το Αβαείο του Γουέστμινστερ, τον ίδιο χώρο όπου ο Γουίλιαμ και η Κέιτ παντρεύτηκαν το 2011.

Για αυτή τη βραδιά η Κέιτ Μίντλεντον επέλεξε ένα μακρύ πράσινο παλτό με γούνινο γιακά αλλά και μαύρες μπότες. Από την άλλη η πριγκίπισσα Σάρλοτ φόρεσε ένα σκούρο μπλε φόρεμα με λευκό γιακά και λευκό καλσόν.

Κέιτ Μίντλεντον
Chris Jackson/Pool via REUTERS

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εγκαινίασε τον θεσμό «Together at Christmas» για να δείξει την ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους του Ηνωμένου Βασιλείου που στήριξαν τις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
123
113
99
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση New York Times: Η Ρωσία δεν θα αποδεχτεί τη συμφωνία των 20 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία – Αυτοί είναι οι λόγοι
Η Ρωσία επιμένει στις βασικές της θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Παρά τις οικονομικές πιέσεις και τις δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία εμφανίζεται να θεωρεί ότι ο πόλεμος παραμένει διαχειρίσιμος
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν
Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: Ένα χωριό γλίτωσε την τραγωδία για μόλις 30 δευτερόλεπτα
Αν το αεροπλάνο που μετέφερε την Ελληνίδα αεροσυνοδό και τον Λίβυο Στρατηγό είχε συνεχίσει να πετάει εκτός ελέγχου για άλλα 30 δευτερόλεπτα, θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού, 2 χλμ. μακριά
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ
Βροχές και πλημμύρες έθεσαν το Λος Άντζελες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα
Απίστευτη ταλαιπωρία για τους κατοίκους την παραμονή των Χριστουγέννων - Προειδοποιήσεις και για κατολισθήσεις - «Σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες» προειδοποιεί η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία
Πλημμύρα
Ο Ζελένσκι εύχεται για τον Πούτιν «μακάρι να πεθάνει» και να έρθει ειρήνη για την Ουκρανία – Το αιχμηρό χριστουγεννιάτικο μήνυμά του
Την ίδια ώρα ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντάλλαξε δώρα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών - Εκείνος της χάρισε κοσμηματοθήκη, ενώ η Μαρία Ζαχάροβα τού έδωσε φάκελο με μία έκθεσή της
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
26
Newsit logo
Newsit logo