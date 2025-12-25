H Κέιτ Μίντλετον με την πριγκίπισσα Σάρλοτ έπαιξαν πιάνο σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Μία τρυφερή έκπληξη έκρυβε η χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο. Η Κέιτ Μίντλετον μαζί με την πριγκίπισσα Σάρλοτ έπαιζαν πιάνο μαζί, δημιουργώντας μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της βραδιάς.

Αν και η συναυλία έγινε στις 5 Δεκεμβρίου, προβλήθηκε από το βρετανικό ITV την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου. Η Κέιτ Μίντλεντον μαζί με την μικρή Σάρλοτ έπαιξαν το «Holm Sound» του Erland Cooper αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Σε ανάρτηση στα social media, η Κέιτ Μίντλεντον μίλησε για τη σημασία των Χριστουγέννων, λέγοντας πως η αγάπη εκφράζεται μέσα από απλές και ανθρώπινες πράξεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Στη φετινή λειτουργία παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, καθώς και τα άλλα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ και ο 7χρονος πρίγκιπας Λούις.

Η οικογένεια φωτογραφήθηκε έξω από το Αβαείο του Γουέστμινστερ, τον ίδιο χώρο όπου ο Γουίλιαμ και η Κέιτ παντρεύτηκαν το 2011.

Για αυτή τη βραδιά η Κέιτ Μίντλεντον επέλεξε ένα μακρύ πράσινο παλτό με γούνινο γιακά αλλά και μαύρες μπότες. Από την άλλη η πριγκίπισσα Σάρλοτ φόρεσε ένα σκούρο μπλε φόρεμα με λευκό γιακά και λευκό καλσόν.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εγκαινίασε τον θεσμό «Together at Christmas» για να δείξει την ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους του Ηνωμένου Βασιλείου που στήριξαν τις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.