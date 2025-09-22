Τσάρλι Κερκ: Η σπαρακτική ομιλία της χήρας του – «Συγχωρώ τον δράστη, αυτό θα έκανε ο Χριστός και ο σύζυγός μου»

Πάνω από 200.000 άνθρωποι βρέθηκαν την Κυριακή (21.09.2025) στο State Farm Stadium, όπου έγινε η νεκρώσιμη τελετή του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή που πυροβολήθηκε μοιραία στον λαιμό, σε εκδήλωση στη Γιούτα. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης τελετής, έβγαλε λόγο και η χήρα του, η Έρικα Κιρκ η οποία μίλησε για τη στυγερή δολοφονία και έδειξε την μεγαλοψυχία της λέγοντας πως συγχωρεί τον δράστη, τον 22χρονο άνθρωπο που σκότωσε τον πατέρα των παιδιών της.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ κράτησε μία πιο σκληρή στάση στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, αποκαλώντας τον δράστη ως «τέρας», η σύζυγος του ακτιβιστή περιέγραψε βήμα προς βήμα πως βίωσε τη δολοφονία του, τη στιγμή που τον είδε νεκρό στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά τους πυροβολισμούς στη Γιούτα αλλά και τις αβάσταχτες ημέρες που ήρθαν μετά από αυτό, βλέποντας πως ο πατέρας των παιδιών της δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά σπίτι τους.

Όπως είπε, ο σύζυγός της πλέον είναι μαζί με τον Χριστό και για να μπορέσει να τον συναντήσει κάποια στιγμή, έπρεπε να συγχωρέσει τον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη για τη σοκαριστική δολοφονία στη Γιούτα.

Μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η Έρικα Κερκ, κρατώντας πάντα χαρτομάντιλα, έκανε αμέτρητες αναφορές στη Βίβλο αλλά και στην αξία της οικογένειας.

«Πριν από 11 ημέρες, ο Θεός αποδέχθηκε αυτή την πλήρη παράδοση από τον σύζυγό μου και τον κάλεσε κοντά Του. Η αγάπη του Θεού μου αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός μου. Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου, έφτασα σε ένα νοσοκομείο της Γιούτα για να κάνω το αδιανόητο, να κοιτάξω απευθείας το δολοφονημένο σώμα του συζύγου μου.

Είδα το τραύμα που έβαλε τέλος στη ζωή του. Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε να νιώσει κανείς. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη, και έναν βαθμό θλίψης που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως και κάτι ακόμα. Ακόμα και στο θάνατο, μπορούσα να δω τον άνθρωπο που αγαπώ. Είδα επίσης στα χείλη του το πιο αχνό χαμόγελο», είπε αρχικά η Έρικα Κερκ.

«Ακόμα και ο γιατρός μου είπε πως ήταν κάτι τόσο άμεσο, που ακόμα και αν ο Τσάρλι είχε πυροβοληθεί μέσα στο ίδιο το χειρουργείο, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν υπήρξε πόνος, δεν υπήρξε φόβος, ούτε αγωνία. Μια στιγμή ο Τσάρλι έκανε αυτό που αγαπούσε, συζητούσε και επιχειρηματολογούσε στο πανεπιστήμιο, αγωνιζόταν για το ευαγγέλιο και την αλήθεια μπροστά σε πολύ κόσμο, ύστερα ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του και είδε τον σωτήρα του στον παράδεισο».

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα έγιναν στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Τις τελευταίες 10 μέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντίθετα, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σ’ αυτή τη χώρα, είδαμε αναζωπύρωση. Αυτή την εβδομάδα, είδαμε ανθρώπους να ανοίγουν τη Βίβλο για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Είδαμε ανθρώπους να προσεύχονται για πρώτη φορά από τότε που ήταν παιδιά. Είδαμε ανθρώπους να πηγαίνουν σε λειτουργία για πρώτη φορά στη ζωή τους. Ο σπόρος μόλις τώρα φυτεύτηκε. Ο εχθρός θα σε δελεάσει περισσότερο από ποτέ σε τέτοιους καιρούς. Ο Θεός θα είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά πρέπει να διαλέξεις να στρέφεις ξανά και ξανά και ξανά την ψυχή σου προς τον Χριστό», συνέχισε.

«Προσευχήσου ξανά, διάβασε τη Βίβλο ξανά, πήγαινε στην εκκλησία την επόμενη Κυριακή, και την Κυριακή μετά από αυτήν, και απελευθερώσου από τους πειρασμούς και τα δεσμά αυτού του κόσμου.

«Τον συγχωρώ γιατί αυτό θα έκανε ο Χριστός και ο Τσάρλι» ανέφερε η χήρα του με το κοινό να ζητωκραυγάζει και να χειροκροτά.

«Ο σύζυγός μου ήθελε να σώσει νεαρούς άνδρες, όπως ακριβώς αυτός που του έβαλε τέλος στη ζωή του. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι το μίσος. Η απάντηση που γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη και πάντα η αγάπη – αγάπη για τους εχθρούς μας και αγάπη για όσους μας διώκουν», συνέχισε.