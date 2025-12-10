Κόσμος

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για πιθανούς θανάτους που οφείλονται στα εμβόλια κατά της COVID-19

Νωρίτερα ο FDA συσχέτισε τον θάνατο 10 παιδιών με τα συγκεκριμένα εμβόλια
Ντόναλντ Τραμπ
Έρευνα για θανάτους σε παιδιά και ενήλικες που οφείλονται στα εμβόλια κατά της COVID-19, ξεκίνησε ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA), εντείνοντας τον «πόλεμο» μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και των υγειονομικών υπηρεσιών.

Ούτως ή άλλως, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Jounior, είναι ιδιαίτερα γνωστός για την αμφισβήτηση του στα εμβόλια -και ειδικά σε αυτό της COVID-19- αλλά και για διασπορά fake news και συνωμοσιών, σχετικά με τον εμβολιασμό, προκαλώντας διχασμό στους Αμερικανούς πολίτες για την ασφάλειά τους. Η έρευνα επιβεβαιώνεται τη στιγμή που υψώνονται ολοένα περισσότερες φωνές για να καταγγείλουν την αυξανόμενη πολιτικοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών αφότου ανέλαβε το υπουργείο ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ που σκοπεύει να αλλάξει από τα «θεμέλια» την εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ.

Η αποτελεσματικότητα κι η ασφάλεια των εμβολίων κατά της COVID-19, έχουν επιβεβαιωθεί από διάφορες μελέτες, όπως και ότι υπήρξαν σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών, που δεν έθεσαν όμως υπό αμφισβήτηση το όφελος του εμβολιασμού. Ο εκπρόσωπος δεν θέλησε να διευκρινίσει πότε θα δημοσιοποιηθούν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, οι μέθοδοι της οποίας ως αυτό το στάδιο περιβάλλονται από μυστήριο.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη διαρροή εσωτερικού εγγράφου το οποίο ανέφερε πως τουλάχιστον 10 παιδιά πέθαναν εξαιτίας των εμβολίων της COVID-19.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Jounior, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχε ισχυριστεί πως τα εμβόλια ήταν «τα πιο θανάσιμα που κατασκευάστηκαν ποτέ», ενώ είχε φθάσει στο σημείο να πει στον Τύπο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ότι ο ιός ήταν εθνοφυλετικά «στοχευμένος» για να πλήξει τους λευκούς και τους μαύρους, αλλά όχι «τους (εβραίους) Ασκενάζι και τους Κινέζους».

Η «ευρηματικότητα» των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης δεν τελειώνει όμως εδώ. Πριν από λίγο καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την παρακεταμόλη, προκαλώντας την αντίδραση του ΠΟΥ και δισ. πολιτών.

