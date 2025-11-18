Η Ουκρανία επιτέθηκε με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – «Τέτοια πλήγματα θα συνεχιστούν» λέει το Κίεβο

Για πρώτη φορά επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία, με αμερικανικούς τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, όπως ανακοίνωσε σήμερα (18.11.2025) το γενικό επιτελείο ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Ουκρανία είχε χρησιμοποιήσει τους συγκεκριμένους βαλλιστικούς πυραύλους για να πλήξει στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις υψηλής αξίας στο έδαφος της Ρωσίας, κατά την διάρκεια της προεδρίας Τζο Μπάιντεν, καθώς ο τέως Αμερικανός πρόεδρος τους είχε παραδώσει στο πλαίσιο ενός τεράστιου «πακέτου» εξοπλισμών προς το Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει, όταν ανέλαβε την ηγεσία των ΗΠΑ, ότι δεν θα επιτρέψει την χρήση αμερικανικών όπλων μεγάλης εμβέλειας για στόχους μέσα στο ρωσικό έδαφος και ειδικά πυραύλους που μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά, όπως οι ATACMS, λόγω της επιδίωξής του να αποκλιμακωθεί η ένταση και να οδηγηθούν οι δύο πλευρές στον τερματισμό του πολέμου.

Για μήνες, η αμερικανική κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την χρήση τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία, όπως είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal τον Αύγουστο του 2025, με φόντο τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα με στόχο μια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.

Ωστόσο φαίνεται ότι αυτό αλλάζει, αφού οι ουκρανικές δυνάμεις όχι μόνο εξαπέλυσαν πυραυλικά πλήγματα με ATACMS σε ρωσικό έδαφος, αλλά χαρακτήρισαν τη σημερινή (18.11.2025) χρήση αυτού του οπλικού συστήματος «σημαντική εξέλιξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε ότι η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ένα χρόνο, το Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία είχε χτυπήσει την ουκρανική πόλη Ντνίπρο με τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik ως αντίποινα στα ουκρανικά πλήγματα με δυτικής κατασκευής πυραύλους, όπως οι αμερικανικοί ATACMS και οι βρετανικοί Storm Shadow, που είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη κλιμάκωση και ένταση των συγκρούσεων.