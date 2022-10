Η Σλοβενία καταγγέλλει τη Ρωσία για fake news περί κατασκευής «βρόμικης βόμβας» στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε φωτογραφία από το 2010 της Σλοβενικής Υπηρεσίας Ραδιενεργών Αποβλήτων (ARAO) για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού της Σλοβενίας, Ρόμπερτ Γκόλομπ, τόνισε ότι η χρήση της εν λόγω φωτογραφίας έγινε «εν αγνοία των αρχών» της χώρας, λίγο μετά από μια σειρά tweets που έκανε η κυβέρνηση της χώρας για να καταγγείλει τα fake news της Ρωσίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα tweets που έκανε η σλοβενική κυβέρνηση στα αγγλικά κατήγγειλαν το γεγονός ότι η φωτογραφία που χρησιμοποίησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προέρχεται από τη Σλοβενική Υπηρεσία Ραδιενεργών Αποβλήτων (ARAO) και δεν έχει καμία σχέση με τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι η Ουκρανία κατασκευάζει «βρώμικες βόμβες».

«Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ουκρανικοί οργανισμοί έλαβαν διαταγή να κατασκευάσουν βρόμικη βόμβα», είχε γράψει το ρωσικό ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του, ανεβάζοντας μαζί και τη fake φωτογραφία.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR