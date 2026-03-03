Η Βρετανία στέλνει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο

Πολεμικό πλοίο, HMS Duncan, στην Κύπρο, σχεδιάζει να στείλει η Βρετανία, λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν με drones στη βρετανική βάση, προκαλώντας ανησυχία σε όλη την περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είχε συνάντηση σήμερα (03.03.2026) με ανώτερους στρατιωτικούς, αναλύοντας τα επόμενα βήματα της Βρετανίας για την προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών, της Μεσογείου αλλά και της στρατιωτικής βάσης της στο Ακρωτήρι της Κύπρου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα έχει στείλει ήδη 4 F-16 ενώ εν πλω είναι και οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».

Με τη σειρά της η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο αντιπυραυλικά, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα

Η επίθεση έγινε τη Δευτέρα, όταν το ιρανικό drone εκτοξεύτηκε για να πλήξει τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης στη βάση του Ακρωτηρίου της Κύπρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το HMS Duncan θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη και αποτελεί βασικό μέσο προστασίας βρετανικών και νατοϊκών ναυτικών δυνάμεων.

Θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο από τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ έχει δώσει ήδη «πράσινο» φως σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις βρετανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, κάνοντας λόγο για «περιορισμένη χρήση βρετανικών βάσεων με αποκλειστικά αμυντικό σκοπό».

Ο ίδιος τόνισε ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν χρησιμοποιούν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, λέγοντας μάλιστα ότι το πλήγμα που δέχθηκε η βάση στο Ακρωτήρι δεν συνδεόταν με κάποια πρόσφατη απόφαση του Λονδίνου.

Δείτε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μέσα από το live του newsit.gr.

Ο Στάρμερ υποστήριξε επίσης, επικαλούμενος μυστικές πληροφορίες, πως το συγκεκριμένο drone είχε απογειωθεί πριν από το δικό του διάγγελμα, παρά τα όσα έγραψαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σήμερα η εφημερίδα Guardian, όπως και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την επίθεση αυτή κομβικό γεγονός στην κρίση, καθώς έπληξε άμεσα βρετανικά στρατιωτικά συμφέροντα.

Γι’ αυτό και, όπως τονίζουν, έχει αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων σε βρετανικό έδαφος και κυβερνοεπιθέσεων σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάποιοι μάλιστα αναλυτές εκτιμούν πως, αν κάνουν πράξη την απειλή τους οι Ιρανοί για μελλοντικά χτυπήματα σε βρετανικά συμφέροντα, η κρίση μπορεί να οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν.

Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο ερώτημα: κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα εμπλακεί άμεσα σε μια στρατιωτική σύγκρουση ή θα περιοριστεί σε υποστηρικτικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, όπως παρατηρούν οι αναλυτές, οι εξελίξεις δοκιμάζουν την εξωτερική πολιτική και τις αντοχές της χώρας , σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Για το Λονδίνο, όπως σημειώνουν, η επόμενη μέρα δεν είναι μόνο ζήτημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικής επιβίωσης.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως, αν η Βρετανία αποφασίσει να μπει ενεργά στον πόλεμο, θα πρέπει να έχει και την έγκριση του βρετανικού κοινοβουλίου, κάτι που φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο με την παρούσα σύνθεση του.

Οι δυνάμεις του HMS Duncan

Το HMS Duncan εντάχθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία το 2013.

Έχει μήκος 152 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, ενώ το πλήρωμά του ανέρχεται σε περίπου 190 άτομα.

Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές (μαχητικά αεροσκάφη, ντρόουν, και βαλλιστικούς πυραύλους). Διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου (Wildcat) για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το HMS Duncan έχει αναπτυχθεί επανειλημμένα στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και σε αποστολές θαλάσσιας ασφάλειας. Σε περιόδους αυξημένης έντασης, χρησιμοποιείται συχνά για συνοδεία αεροπλανοφόρων και για ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.