Ο στρατός του Ιράν αποκάλυψε σήμερα την πρώτη υπόγεια βάση του που φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη και η οποία παρουσιάστηκε ως ικανή να αντισταθεί σε ενδεχόμενους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τα επίσημα ΜΜΕ.

Η βάση “Αετός 44” της Πολεμικής Αεροπορίας «έχει τη δυνατότητα να δέχεται όλων των ειδών τα μαχητικά αεροσκάφη και τα βομβαρδιστικά, καθώς και drones» (μη επανδρωμένα αεροσκάφη), όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο, όπως και άλλα ΜΜΕ, δημοσιοποίησε φωτογραφίες και εικόνες βίντεο.

Τον Μάιο του 2022, το Ιράν έδειξε για πρώτη φορά εικόνες μιας βάσης drones στα όρη Ζάγκρος, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Καμία ένδειξη δεν δόθηκε για την τοποθεσία της νέας εγκατάστασης, που βρίσκεται «σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, στην καρδιά των βουνών ώστε να μπορεί να αντισταθεί στις βόμβες των στρατηγικών βομβαρδιστικών των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

